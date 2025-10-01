Luis Esteban Rubio, Co-coordinador de UpmeUp: «UpmeUp busca el encaje por competencias técnicas y por valores»

¿Qué es UpmeUp?

Es una plataforma de búsqueda de empleo para la Economía Social y Solidaria (ESS). Conecta a personas que buscan un empleo con propósito con entidades que necesitan talento comprometido. Además, es un proyecto no lucrativo que tiene una vocación pedagógica: dar visibilidad al modelo cooperativo y a la ESS para que cada vez más personas se acerquen a ella. Por ello, tiene como objetivo divulgar que existe otra forma de trabajar y de hacer economía, y comunica activamente sobre esto en su blog, ‘newsletter’ y redes sociales.

¿Por qué se creó?

UpmeUp surge en 2021, como respuesta a un problema real: las entidades de la ESS encontraban dificultades para captar talento que no solo estuviera capacitado técnicamente, sino que compartiera valores. Hoy, UpmeUp responde a una necesidad colectiva: visibilizar y facilitar el empleo en un sector que representa más de 80.000 entidades en España y un 10% del PIB, pero que no tenía un portal específico para conectar personas y proyectos.

¿Quiénes estuvieron detrás de su creación?

Este proyecto nace en Cataluña de la mano de Facto Cooperativa, unos años después se suma Ecooo Energía Ciudadana en Madrid y más tarde Tazebaez, en Euskadi. Es un ejemplo de intercooperación entre tres cooperativas de trabajo asociado que vivían en primera persona esta necesidad de captación de talento y decidieron crear juntas una herramienta para cubrirla.

¿Por qué optaron por esta fórmula?

Por coherencia. Si conectamos a personas y entidades que creen en la gobernanza democrática, la propiedad compartida y el impacto social, nuestra propia estructura debía responder a esos valores. UpmeUp es un proyecto nacido por y para la ESS, impulsado y gestionado por cooperativas.

¿Qué lo diferencia de otros portales de búsqueda de empleo?

La principal diferencia es que en UpmeUp solo hay ofertas de empleo de entidades dentro de la ESS: cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones y asociaciones. Y no solo busca el encaje por competencias técnicas, sino también por valores.

¿Cómo?

Cuando una entidad crea su perfil en la plataforma, debe seleccionar los valores con los que se identifica y que quiere ver reflejados en sus procesos y equipos. Lo mismo ocurre con las personas candidatas: al registrarse, eligen los valores que guían su forma de trabajar y con los que se sienten cómodas. Con esta información, UpmeUp genera un ‘match’ por valores, que va más allá del currículum o la descripción de un puesto: ayuda a que las organizaciones encuentren talento que comparte su cultura y a que las personas se incorporen a proyectos donde encajarán de verdad, no solo por sus habilidades, sino también por su forma de entender el trabajo y el impacto social.

¿Qué más aporta la plataforma a los candidatos?

Formación y recursos para la mejora de la empleabilidad; contenido para conocer más, mejor y de forma más sencilla y cercana la ESS; y la oportunidad de acercarse a la realidad de cooperativas, asociaciones o fundaciones.

¿A quiénes dirige sus servicios?

Por una parte, a entidades dentro de la ESS que quieren difundir sus vacantes y encontrar talento alineado. Por otra, a personas que quieren encontrar un empleo alineado con valores como la cooperación, la responsabilidad colectiva, la equidad, la solidaridad, la democracia, la autogestión, la transparencia y un reparto justo de la riqueza.

¿Dispone UpmeUp de algún tipo de filtro para admitir o rechazar ofertas?

Sí. En UpmeUp realizamos una revisión previa, tanto en el alta de entidades como en la publicación de ofertas. Comprobamos la figura jurídica y la pertenencia real a la ESS. Si una organización no forma parte de este sector, no puede crear perfil ni publicar vacantes. Además, verificamos que cada oferta incluya toda la información necesaria antes de ser publicada para garantizar transparencia y claridad.

¿Y han tenido que rechazar muchas?

Hasta ahora no hemos tenido que aplicar filtros adicionales ni rechazar ofertas por incumplir los principios de la ESS, y es algo que vemos lejano. Trabajamos con entidades que, por definición, sitúan a las personas, el planeta y la sociedad en el centro, y esa coherencia se refleja también en sus procesos de contratación.

¿Por qué hay quienes eligen trabajar en la ESS?

Porque el trabajo representa nada más y nada menos que un tercio de nuestras vidas, y en UpmeUp defendemos que otra forma de trabajar no solo es posible, sino que ya existe, y se llama ESS. No deberíamos tener que dejar lo que somos y lo que queremos defender para nuestros ratos libres o el fin de semana. Si trabajamos en algo que se alinee con lo que somos, podremos aportar todo nuestro talento con coherencia, sentirnos parte de un proyecto con propósito y construir, también desde nuestro empleo, el mundo del que queremos formar parte.