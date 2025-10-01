En la piel de otro

Si usted estaba por el centro de Zaragoza el pasado viernes y se los encontró, quizás pensase que un equipo paralímpico había llegado para participar en alguna competición, que la ciudad acogía algún congreso de organizaciones de discapacidad o cualquier cosa parecida. Pero no. Inevitablemente, un grupo de alrededor de una veintena de personas recorriendo el Casco Viejo en silla de ruedas resultaba llamativo, por numeroso. Y ese era su objetivo, llamar la atención, pero sobre la importancia de la accesibilidad; en este caso, la de los recursos turísticos.

Alumnos de cuarto curso de la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza (ETUZ) recorrieron los lugares más visitados de Zaragoza. Y lo hicieron en silla de ruedas para ponerse, por unas horas, «en la piel de quienes la usamos cada día, entendiendo de forma práctica qué significa moverse en una ciudad accesible», explica Miguel Nonay, coordinador del evento.

Denominado Experience Tour Zaragoza en silla de ruedas, el acto estaba organizado por la propia ETUZ, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Turismo. El objetivo era «sensibilizar y formar a los futuros profesionales del turismo, a la vez que mostramos Zaragoza como un destino inclusivo y moderno», indica Nonay, que se describe a sí mismo como «viajero con silla de ruedas y superviviente de la polio».

El recorrido incluyó la calle Alfonso, la plaza del Pilar, la nueva oficina municipal de turismo, el Puente de Piedra, el Mercado Central y otros «espacios emblemáticos que representan la esencia de Zaragoza, y donde la accesibilidad juega un papel clave», sostiene el fundador de Viajeros sin Límite, «un proyecto que desde hace más de 20 años demuestra que la accesibilidad y el turismo son inseparables».

De ahí la relevancia de que los participantes en esta peculiar visita fuesen estudiantes de la ETUZ, porque, según valora Nonay, «ellos serán los que diseñen el turismo del futuro. Si hoy entienden lo que significa la accesibilidad, mañana crearán experiencias más inclusivas. Y eso es clave para que el turismo evolucione hacia un modelo más humano y sostenible».

Este zaragozano es creador de contenido especializado en turismo accesible y consultor para destinos, instituciones y empresas turísticas. «Mi objetivo es enseñar que viajar sin barreras no es un lujo, sino un derecho», reivindica.

Pero, con eventos como este Experience Tour Zaragoza en silla de ruedas, consigue darle la vuelta a esa reivindicación, enfocándola de un modo positivo. «Creo que la accesibilidad no solo se mide en barreras, también en oportunidades. Mostrar lo que funciona es la mejor forma de inspirar y de animar a otros destinos a seguir el ejemplo. La crítica sola no cambia nada; el reconocimiento, sí», asegura.

No es la primera vez que, a través de Viajeros sin Límite, colabora con Zaragoza Turismo. En los últimos quince años, Nonay ha trabajado con el ayuntamiento de la capital aragonesa en la elaboración de guías accesibles, campañas y acciones de promoción. «Siempre han mostrado interés en avanzar, y este evento es un ejemplo más».

Unos avances que no siempre se producen al ritmo que a él le gustaría, ya que un análisis rápido de la accesibilidad de la ciudad arroja, a su juicio, luces y sombras. «Hay que diferenciar entre la accesibilidad cotidiana y la accesibilidad turística. Para alguien que vive en un bloque sin ascensor o en un barrio con aceras estrechas, Zaragoza puede no ser accesible en absoluto», denuncia.

«En cambio, desde el punto de vista turístico, la ciudad está a buen nivel: cuenta con monumentos adaptados, una red creciente de oficinas accesibles y servicios pensados para todos», afirma. «Eso sí, el transporte público sigue siendo un punto débil. Muchas veces, las rampas de los autobuses no funcionan, o dicen que no funcionan –apunta-, y ahí es donde se necesita más formación, más ganas de hacerlo bien y mucha más empatía por parte de los conductores».

Miguel ha conseguido convertir su gran pasión en su medio de vida. «Para mí, viajar no es solo cambiar de lugar: es superar límites, demostrarme que puedo hacerlo y descubrir que siempre hay un camino, aunque sea distinto». Está acostumbrado a organizar acciones para promocionar destinos turísticos accesibles por todo el mundo. Pero esta vez se trataba de algo «más especial: mostrar mi tierra como referente en turismo inclusivo», reconoce con orgullo.