Rentas mínimas en el laberinto

Desde Cáritas hemos visto cómo, en los últimos años, los sistemas de garantía de ingresos han adquirido protagonismo en Europa en los debates sobre protección social y reducción de la pobreza. Esta atención responde no solo a los elevados niveles de exclusión social, sino también, a la constatación de que una renta mínima constituye un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) reconocía, por primera vez a nivel estatal, el derecho subjetivo a una prestación dirigida a garantizar un mínimo de ingresos a los hogares vulnerables. Sin embargo, los primeros años de su implementación han estado marcados por notables limitaciones y una articulación deficiente con los sistemas autonómicos preexistentes, que ha generado duplicidades y solapamientos.

Desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, por la que apuesta Cáritas, estas deficiencias no son solo técnicas, sino que remiten a un problema estructural: el fracaso del sistema para garantizar de forma efectiva el derecho a una vida digna. La pobreza no puede seguir tratándose como un problema individual, sino como una vulneración de derechos que exige una respuesta pública adecuada y coordinada.

Tanto la Carta Social Europea como la propia Constitución española establecen la obligación de los poderes públicos de garantizar una protección social suficiente para toda la ciudadanía. Pero, la mera existencia formal de un derecho, no garantiza su cumplimiento.

La distancia entre los marcos normativos y la realidad sigue siendo considerable. Las personas que solicitan el Ingreso Mínimo Vital o una renta mínima autonómica, a menudo, se enfrentan a una carrera de obstáculos administrativos, a un trato institucional que reproduce estigmas sociales y a criterios poco comprensibles de acceso, duración o extinción de la prestación. Tal es así, que el impacto de estos sistemas de rentas mínimas no puede medirse solo en función de cuántas personas las reciben o de cuánto disminuye la tasa de pobreza. En Cáritas, vemos la necesidad de analizar también los efectos sociales que acarrean.

Para ello, os convocamos el próximo 23 de octubre, a las 18.00 horas, en el salón de actos de la sede de la Fundación San Valero (plaza Santa Cruz, Zaragoza) para compartir junto a nosotros la jornada Rentas mínimas en el laberinto: ineficiencia, estigma y vulnerabilidad. A partir del análisis del sistema español de rentas mínimas, no solo de la norma, sino también de su implementación práctica, en este encuentro analizaremos sus efectos en la vida cotidiana de las personas. Tomaremos como eje de reflexión los primeros resultados del proyecto europeo Welfare Experiences (Experiencias de bienestar, en inglés), en diálogo con los diagnósticos elaborados por Cáritas y la Fundación FOESSA, para construir entre todos una mirada crítica, pero propositiva, que ponga en el centro la dignidad y los derechos de las personas.