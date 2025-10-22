Un destino accesible y solidario

El seminario ‘Peregrinación Inclusiva’, celebrado en Canfranc este octubre, puso de manifiesto el compromiso firme de este valle por consolidarse como un destino turístico de referencia en materia de accesibilidad. Organizado por la Fundación Sargantana Social, en colaboración con Atades, y con el respaldo del Gobierno de Aragón, sirvió como catalizador para evaluar los avances realizados y trazar una hoja de ruta ambiciosa con la vista puesta en 2026.

La jornada, que reunió a expertos, instituciones y actores locales, se centró en la necesidad de garantizar una igualdad de oportunidades real para todas las personas, eliminando no solo las barreras físicas, sino también las sociales y emocionales, que a menudo limitan la experiencia turística. Como se destacó en la ponencia marco, el turismo inclusivo no es una opción, sino un principio fundamental que enriquece tanto al visitante como al propio destino, fomentando un entorno más acogedor, sensible y educado.

En este sentido, el Valle del Aragón ya ha dado pasos significativos. Iniciativas como la adaptación de senderos y miradores en la Comarca de la Jacetania, la mejora de la accesibilidad en enclaves patrimoniales como la Ciudadela de Jaca o la creación del centro de interpretación Jacobea Experience son ejemplos tangibles de un trabajo que empieza a dar sus frutos. Estos proyectos se alienan con en el Plan Aragonés de Estrategia Turística 2025-2030, que reconoce la inclusión como un eje estratégico para el desarrollo sostenible del sector.

Uno de los puntos clave del seminario fue la presentación de un innovador proyecto de voluntariado internacional, que promete transformar la experiencia del peregrino en el Camino de Santiago. Esta iniciativa, prevista para el verano de 2026, busca crear una red de apoyo personalizado para personas con diversidad funcional, facilitando su peregrinación mediante voluntarios que colaborarán en el diseño de trazados adaptados, la detección de necesidades y el acompañamiento diario en los diferentes tramos del Camino.

El proyecto puede contar con la participación del Instituto Aragonés de la Juventud y el respaldo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, lo que garantizaría su viabilidad económica y su dimensión internacional. Más allá de la asistencia directa, la iniciativa tiene un componente fundamental de sensibilización, ya que busca formar a agentes turísticos locales para que desarrollen sus propias propuestas inclusivas, contribuyendo así a hacer del Valle del Aragón un auténtico destino inclusivo.

El seminario de Canfranc fue mucho más que una declaración de intenciones. Supuso la constatación de que el Valle del Aragón, con el Camino de Santiago como estandarte, está decidido a liderar un modelo de turismo más humano, justo y solidario. La planificación de los apoyos, la atención personalizada y una comunicación eficaz serán las claves para que, en 2026, este rincón del Pirineo sea reconocido no solo por su belleza paisajística, sino también por su capacidad para acoger a todos, sin excepción.