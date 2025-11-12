Viajar con autonomía

En teoría, la accesibilidad universal está garantizada por ley en España. Pero otra cosa bien distinta es la realidad. Aunque en los últimos años ha habido grandes avances en ámbitos como los transportes, los edificios públicos, la educación o el empleo, quienes necesitan de entornos accesibles para desarrollar una vida normalizada no saben bien adónde recurrir a la hora de planear sus vacaciones.

En este sentido, Marta Valencia, presidenta en Aragón de la Confederación de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe Aragón), reconoce que «qué duda cabe de que el empleo es necesario para poder desarrollarte en esta sociedad. No queda otra. Pero el ocio y el tiempo libre también son fundamentales para las personas». Y, como viajar es una de las actividades de ocio más populares, el acceso a los recursos turísticos «es un derecho que debemos defender».

Además, el turismo inclusivo «también es una herramienta clave para el bienestar emocional y la autonomía personal», señalaba el presidente estatal de Cocemfe, Anxo Queiruga, el pasado septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo.

Sin embargo, «hasta ahora, planificar un viaje para una persona con discapacidad física en Aragón era una odisea de llamadas y falta de información», lamenta Valencia. Prueba de ello es que, según el Instituto Nacional de Estadística, menos del 2% de las personas con discapacidad viajan en su tiempo libre. Tres de cada cuatro optan por actividades de ocio más sedentarias, como ver cine o televisión. Pero el 13,6% no hace turismo por falta de apoyos y accesibilidad.

Ante esta realidad, Cocemfe Aragón ha decidido abordar una demanda histórica del colectivo de personas con discapacidad, que a menudo se encuentra con información incompleta sobre la accesibilidad de los destinos. Y se ha propuesto seguir derribando barreras, también en el ámbito de los viajes por placer.

Con este fin, la confederación ha lanzado la web Aragón Turismo Accesible. Esta nace con el objetivo de recopilar los recursos turísticos accesibles para las personas con discapacidad física y orgánica en la comunidad autónoma e informar de la situación en la que se encuentran.

Entre otras razones, la puesta en marcha de esta web responde a la necesidad de que la información sobre la accesibilidad de los destinos y recursos turísticos de Aragón sea fiable, «porque la información disponible, si es que existe, es a veces es un poco engañosa o, directamente, no es real», explica Danilo Sepúlveda, el técnico de accesibilidad de Cocemfe Aragón que está al frente de este proyecto.

«Y para nosotros -sostiene Marta Valencia, en referencia a las personas con movilidad reducida- es fundamental saber en qué condiciones está el transporte para llegar a un destino, cómo es el baño o cómo está adaptada una habitación de un hotel, antes de saber si puedes ir o no a ese lugar, porque te encuentras con sorpresas. Muchas veces, vas de turismo a hoteles que te dicen que son accesibles, pero realmente no lo son. Son usables, nada más».

Autoridades presentes en la presentación de web Aragón Turismo Accesible, junto a los responsables de Cocemfe y el CERMI en Aragón / SERVICIO ESPECIAL

La plataforma Aragón Turismo Accesible detalla de forma exhaustiva los criterios de acceso y uso de alojamientos, restaurantes, museos, monumentos y rutas naturales en las tres provincias aragonesas. Pero esta web no es solo un directorio, sino también una herramienta que garantiza la fiabilidad de la información sobre accesibilidad.

Para ello, técnicos de Cocemfe Aragón verifican punto por punto la accesibilidad de cada espacio que aparece referenciado en la web, y ofrecen a cada establecimiento, de forma gratuita, «un informe con lo bueno, lo malo y lo mejorable», indica Sepúlveda. «Es nuestra labor promover mejoras de la accesibilidad».

Esta nueva herramienta digital se presentó la semana pasada en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, uno de los recursos turísticos accesibles que aparecen en la propia web, y que demuestran, en palabras de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, que «es posible hacer accesibles la naturaleza y el patrimonio», pese a las «dificultades» que ello pueda entrañar.

Susín sostiene que Aragón «es una referencia en materia de turismo natural y patrimonial. Y tenemos que hacer que seamos un referente también en turismo accesible». Por ello, hay «que hacer de esta web una referencia en España» e «implicar a los pequeños empresarios turísticos para dotarla de contenido».