La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, en la encrucijada de una compleja multicrisis, presenta una nueva publicación, una invitación a cultivar la paz en la que hemos querido trazar propuestas pedagógicas desde diversos ámbitos, como la filosofía, la educación, la política, el derecho, la religión, la seguridad y defensa, las relaciones internacionales y de cooperación. En defensa de una paz no solo necesaria, también posible, practicable, a la que todos podemos contribuir.

Desde la historiografía y la filosofía se presentan las premisas y métodos de la no violencia de la mano del profesor Mario López y la experiencia del reconocimiento recíproco por parte de la profesora Sonia París. En la sección sobre educación para la paz, el experto Paco Cascón nos coloca ante el falso dilema de trabajar por la convivencia o invertir tiempos y recursos en atender las consecuencias de la falta de convivencia. Mi participación en este campo se ha centrado en desgranar las aportaciones educativas y sociales de la mediación a la cultura de paz.

Hemos querido dedicar un apartado a las contribuciones desde la política, en el que hemos contado con Ramón Jaúregui y el político aragonés Modesto Lobón, ambos de larga trayectoria, que han compartido con nosotros la trama humana de su recorrido por la política. La perspectiva del derecho ha sido desarrollada por las profesoras Helena Soleto y Esther Pascual, que han abordado las posibilidades de la justicia restaurativa.

El papel de las tradiciones religiosas en la paz y la reconciliación es analizado por tres autores: el obispo aragonés José Antonio Satué, que introduce la visión de la paz del Papa Francisco; la profesora Montserrat Abumalham, que propone dar su lugar a los fenómenos religiosos y promover su conocimiento para facilitar la convivencia; y el jesuita y profesor Jaime Flaquer, que presenta los orígenes y experiencias de diálogo interreligioso que considera imprescindible para lograr la paz.

La pluralidad de medios que se activan en los conflictos internacionales se analiza por parte del coronel José Luis Calvo Albero, que presenta las contribuciones de las Fuerzas Armadas, y Mabel González Bustelo, asesora en procesos de paz internacionales, que explora la mediación como método para la resolución negociada de conflictos.

Finalmente, desde su extensa experiencia en la prevención de la violencia que pueden generar los conflictos, John Paul Lederach nos confronta a los dilemas para afrontar los retos del militarismo, el autoritarismo y la sanación del planeta, y la necesidad del diálogo y la cooperación de acuerdo con el concepto de familia global.

Cultivar la paz es una tarea de muchos, de todos. En la publicación podemos encontrar oportunidades para ello en todos los ámbitos del conocimiento y de la sociedad. También veremos que, si lo hacemos de manera conjunta y solidaria, los frutos serán mayores. Dejamos en sus manos este texto con vocación de fertilizar el sustrato necesario para cultivar una paz humana.