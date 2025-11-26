El Ebro fluye más limpio: más de un centenar de jóvenes voluntarios limpian las riberas de basura en Zaragoza

El neobanco impulsado por CaixaBank ha puesto en marcha Fluye, un nuevo proyecto medioambiental que tiene como objetivo la retirada de residuos en ríos y cuencas hidrográficas de toda España. Esta iniciativa da continuidad a la estrategia de impacto positivo de Imagin que, después de cinco años impulsando acciones para cuidar del planeta, da un paso más e incide directamente en los ríos, el origen desde donde nace gran parte del impacto medioambiental.

A través de este proyecto, que cuenta con la colaboración de la asociación ambiental internacional sin ánimo de lucro Chelonia, el pasado viernes se recogió un total de 267,8 kilos de residuos en tramo zaragozano del río Ebro. Para ello, la iniciativa contó con la colaboración de más de un centenar de voluntarios en las recogidas manuales, 89 estudiantes del IES Pedro de Luna y 20 de la Fundación Down Zaragoza.

En toda España, a través de más de 600 voluntarios, Fluye impulsará hasta el mes de diciembre la recogida de hasta 250.000 kilos de residuos en diez ríos clave en el territorio peninsular, con la replantación de especies autóctonas en cada una de las cuencas identificadas.

El proyecto supone una gran movilización operativa para asegurar la correcta retirada de residuos de cualquier tipo, desde elementos plásticos hasta metales, madera procesada, vidrio, textiles, gomas y escombros procedentes de la construcción que se hayan filtrado al medio natural. Asimismo, también se realizan acciones con maquinaria en zonas muy impactadas por vertidos no controlados. Con el proyecto Fluye, Imagin quiere devolver el pulso a los principales ríos del país, haciendo que la vida vuelva a fluir en ellos.

En las limpiezas manuales, los residuos son separados y pesados por fracciones, de acuerdo con la separación doméstica y de punto limpio o ecoparque, para una mejor comprensión del proceso de separación por parte de los voluntarios y una gestión óptima de los residuos. Este proceso también aportará datos cuantitativos y cualitativos para conocer mejor el impacto de los residuos que se filtran al medio natural. Para sensibilizar sobre este tema, también se impartirán charlas formativas a jóvenes de centros educativos que se encuentran en el entorno de los ríos seleccionados, así como a otros colectivos sociales interesados.

Para comprender mejor la contaminación y mitigar su impacto, también se monitorizarán, mediante una metodología internacional, los residuos que llegan a las riberas y cauces de los diez ríos seleccionados. Esta monitorización permitirá incrementar el conocimiento sobre cantidades, tipologías y fuentes de origen de los residuos y sus impactos, así como diseñar estrategias específicas para la prevención y mejora en su gestión, optimizando así los esfuerzos de limpieza y restauración.

Imagin vincula este proyecto a una nueva campaña de nóminas y, por cada usuario que domicilie la suya a partir de junio, el neobanco de CaixaBank retirará 2 kilos de residuos entre los meses de junio y diciembre. Esta campaña estará segmentada geográficamente y cada nómina contribuirá a la restauración de un río próximo a la zona de residencia del cliente, quien además podrá participar en la recogida.

Durante los últimos cinco años, a través de ImaginPlanet, el banco digital ha desarrollado proyectos, iniciativas, productos, servicios y contenidos para ayudar a mejorar el planeta y la sociedad. Esta estrategia nació en 2020 con el objetivo de conectar con las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad de una comunidad de clientes y usuarios comprometida con construir un presente y futuro mejor.

A través de acciones propias y alianzas, Imagin promueve causas para la conservación y regeneración de océanos y bosques, incorporando ahora también el ambiente fluvial, y apoya el progreso socioeconómico de los jóvenes a través de las finanzas. Además de un compromiso continuo con el medio ambiente, como entidad bancaria, Imagin apuesta firmemente por la educación financiera como herramienta transformadora para fomentar el emprendimiento, la empleabilidad y la estabilidad económica de los más jóvenes.