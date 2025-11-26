Paloma Latorre, coordinadora de Cruz Roja Juventud Zaragoza: "A todos los niños les gusta estrenar juguetes"

PREGUNTA: ¿Jugar es un derecho de la infancia?

RESPUESTA: Claro, aunque a veces nos parezca que el juego no es más que el ratito que pasan los niños y niñas con sus amigos, hermanos o familias, es un derecho porque les ayuda a aprender a socializar, a relacionarse y a dedicar tiempo a las actividades que realmente les gustan y les apetecen, lo que ya no hacemos los mayores. Desde los jardines de infancia y los colegios vemos lo importante que es jugar para el desarrollo de la infancia, porque es la forma en la que aprenden prácticamente todo: los roles, las actividades de la vida diaria…

P.:¿Vale cualquier juguete?

R.: En Cruz Roja damos mucha importancia a que sean juegos nuevos, porque consideramos que no hay infancia de primera y de segunda, y a todos los niños les gusta estrenar juguetes. También evitamos los juguetes bélicos, porque fomentan la violencia, y los que son sexistas y van dirigidos únicamente a chicos o a chicas.

P.: ¿Qué ocurre con los menores que crecen en contextos de vulnerabilidad, sin apenas oportunidades para el juego?

R.: Muchos problemas de salud mental que se detectan de mayores vienen de la infancia. Es muy importante que un niño pueda estrenar juguetes nuevos, pero más importante todavía es el tiempo y la atención que sus madres y padres les pueden dedicar. Ese apego es lo que realmente va marcar el futuro de los niños, así como el desarrollo de las habilidades que van a necesitar para estudiar, para formarse, para trabajar, para relacionarse… para todo. Tampoco podemos sustituir ese tiempo por el estímulo constante de una pantalla, aunque muchas veces son los padres los que están todo el día pendientes del móvil. El tiempo es lo más valioso que pueden dar a sus hijos.

P.: ¿Qué hace Cruz Roja Juventud al respecto?

R.: Los más importante es sensibilizar a las familias. Muchas veces no saben la importancia del juego y de que los juguetes estén en buen estado, ordenados y limpios. Por eso se hacen talleres con mamás y papás. Y a lo largo de todo el año creamos espacios de ocio y tiempo libre para niños y niñas que están en situación de exclusión social severa.

P.: ¿Con qué propósito desarrolla Cruz Roja Juventud desde 1992 el proyecto El Juguete Educativo?

R.: Con el objetivo de que todos los niños y niñas estrenen un juguete, que no sea bélico ni sexista. Llegan el primer día al cole después de las vacaciones de Navidad, y lo primero que les preguntan es qué les han traído los Reyes. Imagina al niño que cuenta en su redacción que le han traído la bola del mundo que su hermano tenía puesta en el escritorio. Pensará: “los Reyes no se han portado bien conmigo”. Por eso hacemos esta campaña, para recoger y repartir juguetes nuevos, y que todos los niños sientan que se han portado bien y por eso han tenido un buen regalo.

P.: ¿A cuántos niños llegaron el año pasado con esta campaña?

R.: Llegamos a más de 850 niños y niñas en Zaragoza, pero en total a más de 1.200 personas, ya que logramos una participación de padres y madres como nunca habíamos tenido. Es muy importante esta implicación de las familias en el ocio y el tiempo libre de sus hijos e hijas y que aprendan a jugar con ellos. El año pasado repartimos más de 1.700 juguetes, la gran mayoría procedentes de donaciones de empresas, pero también de eventos que se organizan para su recogida, como la Carrera de Papá Noel, que se volverá a celebrar este año.

P.: ¿Solo reparten juguetes en Navidad?

R.: Antes lo hacíamos principalmente en Navidad, pero hace tres años nos dimos cuenta de que momentos como los cumpleaños o la llegada del Ratoncito Pérez implican la necesidad de un juguete para favorecer esos espacios de ocio de los que hablábamos. Desde entonces, y gracias a la coordinación con las familias, entregamos juguetes durante todo el año, siempre en fechas especiales que para los niños y niñas son igual de importantes.

P.: ¿Cómo llega Cruz Roja Juventud a estos menores en situación de necesidad?

R.: Por un lado, tenemos a los niños y niñas que llegan de otros proyectos y áreas de Cruz Roja, pero también trabajamos en coordinación con los centros municipales de servicios sociales, los colegios y los centros de salud. Cada año vamos estableciendo más redes y tenemos que llegar a más menores, pero las empresas siguen respondiendo, y también los particulares.

P.: ¿Cómo pueden colaborar las empresas?

R.: Animamos a más empresas a que se sumen, no solo a la donación de juguetes, sino también mediante el voluntariado corporativo. Vamos a sus sedes para hablar a las plantillas del perfil y la situación de estos menores y luego vienen a la nuestra para ayudarnos a empaquetar y repartir los regalos. Es muy importante que los trabajadores de las empresas vean después dónde se queda ese juguete y a quién se le entrega. Y luego pueden seguir haciendo voluntariado corporativo con nosotros, por ejemplo, visitando a la infancia hospitalizada.