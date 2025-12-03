El cuarto pilar del bienestar

Los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado de bienestar, por el soporte que suponen para las capas más vulnerables de la sociedad. A pesar de que podrían considerarse como el pegamento que evita que la cohesión social salte por los aires, hecha añicos, la del trabajo social es una labor callada, sin apenas reconocimiento ni visibilidad para la mayor parte de la ciudadanía.

Así es a lo largo de todo el año. Pero hay un día en el que los y las profesionales, entidades y proyectos que representan la excelencia, la innovación y la entrega en el ámbito de los servicios sociales en Aragón reciben el reconocimiento público que merecen. Son los Premios Cuarto Pilar, cuya octava edición celebró el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a finales de noviembre.

Más de 700 invitados asistieron a la ceremonia de entrega, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. «Cada premio entregado hoy es un ejemplo de cómo se construye bienestar real desde la dedicación y el corazón», subrayó la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

El evento fue conducido por el periodista Miguel Mena y comenzó con un mensaje de Jorge Azcón, que arengó a los asistentes, la gran mayoría profesionales del sector, a «avanzar hacia un Aragón más humano, más solidario y más justo». El presidente del Ejecutivo aragonés les piropeó, asegurando que son «la prueba de que el bienestar social se construye con vocación, con profesionalidad, pero también con mucho corazón».

A continuación, el gerente del IASS, Ángel Val, destacó «el esfuerzo, compromiso y buen hacer de aquéllos que sostienen iniciativas públicas o privadas para acompañar a todo aragonés que lo necesita en cada momento, apoyándose en valores como la perseverancia y la innovación». Estos premios, sostuvo, son «una oportunidad para ponerle rostro y mirada al trabajo inspirador de personas y entidades que fortalecen Aragón con su dedicación y esfuerzo».

El premio Un IASS más ágil, innovador y cercano fue para CuidArte, un programa de atención socioterapéutica reconocido por su enfoque innovador en la evaluación de sus beneficios. Su impacto en la mejora del bienestar emocional ha quedado probado científicamente, puesto que reduce la sensación de soledad y fortalece las redes sociales de quienes participan.

En la categoría Los Servicios Sociales, una forma de superación, fue a parar al equipo de las unidades de convivencia de la Fundación Aspace Zaragoza, una iniciativa pionera que redefine la atención a personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. El galardón Una sociedad más comprometida fue para el proyecto Andar de nones de TeaDIR, un taller de artes plásticas que potencia el talento creativo de jóvenes con diversidad psíquica e intelectual y que promueve la igualdad de oportunidades, la autonomía y la democratización de la cultura a través del arte.

Teresa Muntadas fue la ganadora del premio Dedicación y compromiso con los Servicios Sociales, por su trayectoria de 30 años dedicada a las personas con discapacidad intelectual y autismo en Aragón. Su labor en la Fundación Cedes la ha llevado a impulsar proyectos innovadores centrados en la autonomía, inclusión y dignidad de las personas. Asimismo, su participación activa en la junta directiva de Plena Inclusión Aragón, la federación autonómica del movimiento asociativo al que pertenece su fundación, ha contribuido al impulso de políticas y estrategias que hoy marcan importantes líneas de trabajo a nivel autonómico en materia de discapacidad.

El último en recoger su galardón fue Juan Tomás Aguaviva, asesor técnico del servicio de Contratación y Gestión Económica de los servicios centrales del IASS, y Premio Extraordinario por sus dos décadas de trabajo en la sección de Presupuestos y Contratación.

«Con los Premios Cuarto Pilar celebramos la contribución comprometida, dedicada y decidida a la mejora de la atención a los aragoneses dependientes, con discapacidad o vulnerables y sus familias». Con estas palabras de reconocimiento, Susín clausuró la gala. La consejera concluyó asegurando que «las políticas públicas solo cobran sentido cuando se traducen en bienestar tangible, y eso ocurre gracias a vosotros: a los equipos de atención directa, a los servicios sociales de base, a los técnicos, gestores y profesionales que, desde cada rincón de Aragón, trabajáis para que nadie se quede atrás».