Blas Cantó: "No quiero que otros niños pasen por lo que yo pasé"

Su villancico ‘Será Navidad’ está teniendo una segunda vida. ¿Siente algún cariño especial por este tema?

Sí, lo escribimos en 2017, en Oporto, cuando me dio el ‘venazo’ y quise sacar una canción de Navidad, porque era el sueño de mi vida. Y, unos años después, se ha convertido en una canción que ayuda a niños y niñas de todo el mundo; y con 20 artistas a los que admiro mucho, y que tenía en la cabeza cuando soñaba con hacer esta canción con más gente, porque era algo que siempre tuve en mente. Lo hemos hecho realidad y me da mucho gusto porque te das cuenta de lo generosos que son los compañeros.

¿Qué quiere transmitir con esta canción? ¿Cuál es su mensaje?

Sigue manteniendo su esencia. Si no, no la habría propuesto para reeditarla. Porque, cuando la escribimos, pensábamos en que fuera Navidad todo el año. La canción pide perdón por la distancia, por las veces que no estás con alguien, por las cartas que escribiste, por los abrazos que no diste… Es como cuando en Navidad no puedes estar con quien quieres. La versión de 2025 la hemos adaptado al concepto de los niños: te pido perdón por esperar a la Navidad para ser generoso cuando debería ser Navidad todo el año. Se trata de extrapolar esa generosidad y esa humanidad al resto de los meses, porque parece que esta llueva en diciembre, y luego volvemos a ser los mismos de siempre, mirando hacia otro lado.

¿Y cómo surgió ese gesto generoso de donar los derechos de su canción a Unicef?

Aunque en 2017 ya tenía en mente grabar esta canción con otros artistas y hacer algo benéfico con ella, lo fui postergando y nunca encontraba el momento. Tuvo que ocurrirme un accidente. A finales de agosto me corté el tendón de Aquiles y tuve que estar un mes en la cama con dolores y sin poder andar. Me operaron, y todavía estoy aprendiendo a volver a caminar. Tuve que suspender la grabación del videoclip que estaba prevista para el lanzamiento de mi próximo single, así que decidimos grabar ‘Noel’, un EP navideño, e incluir en él la nueva versión de ‘Será Navidad, haciendo realidad aquel proyecto.

¿Le costó mucho convencer a los otros 20 artistas?

No fue fácil cuadrar todas las agendas. Normalmente, de estas cosas se ocupan los mánager, pero quise hacerlo yo de primera mano. Algunos son amigos, pero a otras, como Sole Giménez o Pasión Vega, no las conocía. Simplemente, las admiraba, pero me atreví a escribirles, aunque soy muy tímido, porque yo imaginaba la canción con sus voces. Ha habido algunos que no han podido participar porque tenían otros proyectos en esas fechas, y es que lo he organizado todo con muy poco margen de tiempo. Muchos ya me habían dicho que sí antes de saber que el beneficio iría para Unicef. Pero, una vez que tuve el visto bueno de la organización, el resto ya vieron que esto iba en serio.

¿Por qué ha decidido volcar su solidaridad con bienestar de la infancia?

Mi madre me tuvo con 19 años recién cumplidos, y es verdad que siempre tuve una infancia bonita, pero con muchas carencias afectivas y económicas. Recuerdo que recibíamos ayuda de Cruz Roja y de las monjas de mi pueblo. También me viene a la cabeza cuando, con tres o cuatro años, al ver lo que mi madre ponía en la mesa para cenar, preguntarle: “¿Es que somos pobres?”. También es cierto que yo tuve a mis abuelas, mis tías y mis primas, fui criado por las mujeres de mi casa, y que nuestra pobreza no se puede comparar con la de otros países. Pero es verdad que hay niños y niñas que no tienen esa oportunidad de acceder a alimentos o medicinas o de ir a la escuela, y no quiero que pasen por lo que yo pasé, o por lo podría haber pasado si no hubiera tenido esa ayuda.

¿Y ha decidido ponerse manos a la obra ahora que es usted el que está en condiciones de ayudar?

Sí, y al ser en forma de música, es muy fácil. Quien no tenga la oportunidad de hacerse socio de Unicef, puede escuchar mi canción y ya estará dando dinero, porque todos los derechos de autor que genere ‘Será Navidad’ van íntegros para esta organización. Me hace mucha ilusión.

Entonces, ¿qué hay que hacer para que ‘Será Navidad’ beneficie a Unicef?

Compartir la canción, escucharla y que se vuelva la banda sonora de estas Navidades, y de todas, porque se va a quedar ahí para siempre. Y, cada vez que la gente la reproduzca, que se acuerde para qué sirve esa canción. Porque la música salva, nos ayuda a facilitar y mejorar la vida a niños y a niñas de todo el mundo, y solamente dándole al ‘play’ y disfrutando de los 21 artistas que la cantamos.

¿A qué se dedicará el dinero que consiga?

Como pone al principio del vídeo, toda la recaudación de las reproducciones de esta canción está destinada a Unicef España para garantizar que niños, niñas y adolescentes estén protegidos, puedan ir a la escuela, acceder a servicios sanitarios y alimentarse de forma saludable.