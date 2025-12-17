Cooperación internacional, sanidad, servicios sociales y religión se erigen como las cuatro grandes causas receptoras de la solidaridad de la ciudadanía española. Así se desprende del informe ‘Solidaridad en España: radiografía de una sociedad comprometida’, elaborado por CaixaBank Research, en colaboración con la Fundación la Caixa y la Universidad Pompeu Fabra.

En el dossier, presentado hace unos días, se investiga el comportamiento filantrópico a través del estudio de las donaciones monetarias llevadas a cabo en el país. Y, según valoran Beth Breeze, investigadora del Centro de Filantropía de la Universidad de Kent, y Maria Gutiérrez-Domènech, del Observatorio Social de la Fundación la Caixa, «los españoles somos más generosos de lo que pensamos y colaboramos con tiempo o dinero de manera recurrente para apoyar el trabajo de las organizaciones benéficas», concluyen.

El estudio analiza una encuesta del Observatorio de la Fundación la Caixa y datos transaccionales anonimizados de clientes de CaixaBank, cruzados con variables sociodemográficas y financieras. Y arroja información sobre las principales causas a las que se dona, las diferentes preocupaciones sociales entre jóvenes y adultos, el aumento de los donativos en función de la época del año o la respuesta de los españoles ante las grandes emergencias.

«La solidaridad se extiende a lo largo y ancho del territorio, no entiende de edades, ni de sexo ni de estatus social, pero hasta ahora no ha habido un termómetro que nos ayude a seguir su evolución y dé visibilidad a estos gestos», explica Oriol Aspachs, director de Economía Española de CaixaBank Research. El proyecto, añade, «quiere ser esa pequeña contribución desde el punto de vista económico: un esfuerzo conjunto para poner en valor y radiografiar el importante papel de la solidaridad en España».

Cooperación internacional, sanidad, servicios sociales y religión recibieron en 2024 cerca del 90% de los donativos, lo cual refleja las prioridades y afinidades de los donantes españoles hacia causas que consideran fundamentales para el desarrollo social y el bienestar común. Por lo que respecta a las cantidades donadas a cada causa, el importe medio por donación a una oenegé es de 25 euros, aunque algunas causas reciben donaciones típicas de mayor importe.

Una integrante de Voluntariado Caixabank realiza una actividad solidaria con personas mayores / SERVICIO ESPECIAL

Asimismo, una entidad recauda anualmente de un mismo donante un promedio de 230 euros, aunque este puede donar a múltiples organizaciones. Las oenegés religiosas reciben importes medios más altos (347 euros), seguidas por las de educación (314 euros) y de cooperación internacional (262 euros), mientras que, para las de cultura y medio ambiente, la horquilla se sitúa entre los 90 y los 120 euros.

En relación con el momento del año en el que más donativos se llevan a cabo, diciembre es el claro destacado, reflejando un incremento del 21% respecto a otros meses.

En esta radiografía también se analiza el papel esencial que desempeñan los ‘superdonantes’, un pequeño grupo que, a pesar de no tener unos ingresos especialmente elevados, contribuye con regularidad y significación a causas solidarias. En este sentido, la mitad de los donantes que aportan las cantidades más elevadas contribuyen con el 87% del importe total recaudado. Y no solo eso, un top 10% de ‘superdonantes’ aporta por sí solo el 47% del total.

Los individuos con mayores ingresos realizan donaciones de mayor importe que aquellos que ingresan menos. Sin embargo, los donantes con retribuciones más bajas son quienes realizan un mayor esfuerzo en proporción a su renta: los donantes que ganan menos de 20.000 euros al año aportan el 1,3% de sus ingresos a asociaciones benéficas de mediana, mientras que este esfuerzo es menor para los tramos de renta superiores, hasta el mínimo del 0,3% que dona el grupo con mayores ingresos.

También destacan las diferencias por grupo de edad y las causas a las que se dona. Las personas entre 30 y 49 años, por ejemplo, representan el 44,2% de donaciones a educación y universidades, mientras que las personas de más de 65 años suponen el 49,4% de las donaciones a cultura, arte y humanidades.

El medio ambiente es una de las causas en la que más implicación tienen los jóvenes entre 16 y 29 años, representando un 8,2% del total de donaciones. Una muestra significativa si se tiene en cuenta que su menor poder adquisitivo les convierte en el grupo con menor representación dentro de cada causa.