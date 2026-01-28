Graciela Rico: "Hablar de presupuestos es hablar de política y de derechos"

¿Qué le ha traído por Zaragoza?

Cáritas Aragón y La Rioja organizaban una reunión para hablar de cooperación internacional entre todas las diócesis de ambas regiones, y nos han invitado a una técnica de Cáritas Española y a mí, que soy su directora de Cooperación Internacional, para trabajar más coordinadamente. Además, los retos son cada vez mayores y necesitaban hacer una parada y una reflexión, así que hemos venido encantadas a ayudarles. Somos una confederación de 162 países y ha sido muy interesante mirar un poco más allá de Aragón y La Rioja para darles una mirada desde España y desde Europa, pues, al final, lo que está pasando en Aragón con los recortes, está ocurriendo también en el plano internacional.

¿Cómo se coordinan?

Cada Cáritas es autónoma, por eso somos una confederación. Pero, de las 70 diocesanas que hay en España, 32 están trabajando coordinadamente con Cáritas Española en cooperación internacional. Tenemos un plan estratégico a tres años, en el que hemos hecho una priorización de crisis regionales, de movilidad humana y de acción humanitaria, y estamos trabajando juntas aspectos como la financiación, la sensibilización, la comunicación, el fortalecimiento de capacidades mutuas y la incidencia. Tratamos de aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto en estos momentos de crisis.

Pese a los recortes, ¿siguen reclamando el 0,7% para cooperación?

Por supuesto. Hablar de presupuestos es hablar de política y de derechos.

¿Qué peso tiene la cooperación internacional dentro de la acción de Cáritas Española?

El año pasado, de un presupuesto total de casi 487 millones de euros, dedicamos a cooperación internacional el 4,2%, prácticamente 20,5 millones. Manejamos un 70% de fondos propios porque queremos mantener la independencia y autonomía que te dan, y un 30% de fondos públicos, de los que te dicen hacia dónde deben ser destinados, y nosotros a veces tenemos que ir contracorriente de las prioridades de los donantes. Las Cáritas diocesanas dependen mucho más de la disponibilidad presupuestaria. Por ejemplo, la de Huesca dedica a cooperación internacional el 1%.

La acción social de proximidad es la faceta más conocida de Cáritas, pero, ¿por qué coopera en el ámbito internacional?

En el ADN de Cáritas está escrito que la caridad es universal. Nuestra misión es la acción social transformadora, pero sin mirar adónde, ya sea en el pueblo, en la ciudad, en el país o en el mundo. Nuestro modelo de acción social coloca a la persona en el centro, poniendo en valor los derechos humanos, que son universales, da igual que estés en Zaragoza o en Burkina Faso.

¿Ha sido así desde el principio?

Cáritas Española va a cumplir 80 años y siempre hemos trabajado en cooperación internacional, con una evolución lógica, pues al principio era mucho más asistencialista. En los inicios siempre estuvo muy vinculada a emergencias, apoyando a Cáritas Internacional cuando se movilizaba. Poco a poco, fue evolucionando hacia otras líneas: desarrollo, derecho a la alimentación, movilidad humana, ecología integral, construcción de paz, acción humanitaria… Permaneciendo siempre muy atentos a las necesidades de las Cáritas en otras regiones.

¿Siempre cooperan a través de otras Cáritas?

Siempre lo hacemos a través de las Cáritas locales, porque el proceso de acción social de la Iglesia trata de fortalecer el papel que tienen las iglesias locales en diferentes contextos, que no tienen por qué ser católicos. También trabajamos en países musulmanes. En cualquier comunidad donde haya vulneración de derechos humanos, hay una Cáritas organizada a través de la comunidad, la parroquia o los líderes y lideresas locales. Eso nos hace más eficaces que otras organizaciones, porque no tenemos que montar una oficina ni desplazar personal, porque Cáritas ya está ahí. Y luego permanece, promoviendo la cohesión en las comunidades, su empoderamiento y su fortalecimiento. Pero el protagonismo es siempre de las comunidades que sufren vulneración de derechos, son ellas las que tienen que liderar el cambio.

¿En cuántos países actúa Cáritas Española?

Actualmente, estamos en 30 países. Tenemos priorizadas 17 crisis, tanto en América latina como en Asia, Medio Oriente y África. Por ejemplo, trabajamos con las Cáritas del norte de África en la crisis de movilidad humana que está afectando tanto a los jóvenes de Marruecos, Senegal y Mauritania. Intentamos que ellas promuevan proyectos regionales para actuar ante crisis que afectan a varios países y que respondan de manera integral a los problemas, más que trabajar mediante proyectos bilaterales con un solo país. Otro ejemplo es la labor conjunta de varias Cáritas en la crisis ecológica provocada por la industria extractiva en la Amazonía, que está afectando a la población indígena de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.