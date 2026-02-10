Ana F. Gargallo Castel, codirectora del posgrado EUDEES: "El equilibrio entre resultados económicos y finalidad social es central"

¿Cuál es el objetivo del Posgrado de Experto Universitario en Dirección de Empresas de Economía Social (EUDEES)?

Formar a profesionales capaces de crear, dirigir y consolidar entidades de la economía social de forma rigurosa, alineada con los principios de equidad, sostenibilidad y compromiso con el territorio. El posgrado busca dotar de competencias específicas para un modelo que combina viabilidad económica con impacto social y desarrollo comunitario, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva.

¿Cuáles son sus orígenes?

El EUDEES es heredero de una larga tradición formativa en Aragón vinculada a la economía social. Sus orígenes se remontan a la Escuela Aragonesa de Directores de Economía Social —antigua Escuela de Gerentes de Cooperativas-, fundada en 1963. Posteriormente, esta labor se canalizó a través del Diploma de Especialización en Dirección de Organizaciones de Economía Social (DOES) y del Experto Universitario en Economía Social (EUDES), impartidos desde 2001 en la Universidad de Zaragoza. A lo largo de los años, la formación ha evolucionado para adaptarse a los cambios del sector, ampliando el foco más allá del cooperativismo e incorporando nuevas realidades organizativas y metodologías. Un ejemplo de este cambio fue su transición al formato 100% online en 2021 y la reciente incorporación de la profesora Ángela Castillo en la codirección del posgrado.

¿Cómo está diseñado el posgrado?

Con una metodología teórico-práctica, y recoge una carga académica de 120 horas (12 créditos ECTS) de formación intensiva, de febrero a junio. Como se imparte online, facilita la conciliación y el acceso desde cualquier lugar. Combina una base asíncrona –textos, presentaciones, vídeos…- para el aprendizaje autónomo y sesiones síncronas de videoconferencia, con experiencias de primera mano en el sector. Además, existe la posibilidad de realizar prácticas en entidades de economía social, para ofrecer una conexión directa con la realidad profesional del sector.

¿A qué perfiles se dirige?

A personas egresadas de cualquier titulación universitaria, así como a emprendedores y profesionales que ya trabajan en la economía social o que desean orientar su carrera hacia este sector. Esta diversidad de perfiles enriquece el aprendizaje y favorece una visión interdisciplinar, coherente con la diversidad de la economía social. Además, gracias a las becas de matrícula en colaboración con Laboral Kutxa y la Cátedra de Economía Social y Solidaria de la Universidad de La Rioja, el posgrado puede llegar a personas que de otro modo tendrían dificultades de acceso.

¿En qué se diferencia esta formación de la necesaria para gestionar una empresa ordinaria?

Las empresas de economía social presentan características propias en cuanto a gobernanza, participación, toma de decisiones y objetivos, que no suelen abordarse de forma específica en los estudios universitarios generalistas de empresa. Por ello, resulta necesario un posgrado específico que forme en la gestión de organizaciones donde el equilibrio entre resultados económicos y finalidad social es central.

¿Qué peso tiene la economía social en Aragón?

Constituye un importante pilar del tejido productivo aragonés, tanto por su aportación al empleo como por su implantación en sectores estratégicos y en el medio rural. Emplea a 21.660 personas en 7.492 entidades y factura unos 3.550 millones de euros.

¿Qué ventajas tiene este modelo económico para un territorio como el aragonés?

Aragón afronta importantes retos en materia de despoblación y desarrollo rural, y este modelo económico no solo genera actividad y empleo estable, sino que contribuye a fijar población y aprovechar los recursos locales, especialmente en el medio rural, donde su impacto es más visible. Contar con profesionales formados es clave para que estos proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo y para maximizar su impacto económico, social y territorial. Además, la economía social ha demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia, incluso en contextos adversos. Por tanto, apostar por la formación especializada en este ámbito es impulsar empleo estable, arraigo territorial y desarrollo sostenible.

¿Qué ha aportado el EUDEES a la economía social aragonesa en estos 20 años?

A lo largo de sus 19 ediciones, ha contribuido a la profesionalización de la economía social en Aragón. Muchas de las personas que han pasado por el posgrado trabajan hoy en cooperativas, fundaciones, asociaciones o empresas de inserción, y algunas han impulsado nuevos proyectos vinculados al territorio. Ha facilitado la inserción laboral del alumnado y, al mismo tiempo, ha reforzado el capital humano del sector en Aragón y en otros territorios, contribuyendo a consolidar organizaciones más profesionales y mejor preparadas para afrontar los retos actuales.