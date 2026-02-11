El precio real de la fruta: los abusos detrás de llenar la cesta de la compra con productos frescos

Entre las múltiples preocupaciones de la ciudadanía española, la alimentación no aparece ni en el último lugar de la cola. ¿Sabes que, en el Estado español, cerca de seis millones de personas sufren inseguridad alimentaria? Es decir, no pueden alimentarse en condiciones de dignidad, con alimentos adecuados y nutritivos, ni cuentan con los medios para acceder a ellos. Ser conscientes de esto es el primer paso para ponerle remedio porque, en pleno siglo XXI, la seguridad alimentaria no existe para todas las personas.

La seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se cumple cuando «todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana».

Y, algo que es una obviedad, pero que pocas veces se contempla, es que para que la seguridad alimentaria se cumpla, el cuidado de la agricultura y de las personas trabajadoras del sector es esencial. Y no está de más recordar que son las que garantizan la disponibilidad, el acceso y la calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa cada día. También que podemos sembrar hambre en otras mesas para alimentarnos nosotras (perversiones de los mercados globales).

Por lo tanto, ¿nos preocupa como sociedad lo suficiente el binomio salud y alimentación para afrontar una problemática tan grave como la inseguridad alimentaria? Pues, si echamos un ojo al barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las tres preocupaciones principales de la ciudadanía española son la vivienda, la crisis económica y los partidos políticos.

Pero, cuando se pregunta a la población por los problemas que más le afectan de forma directa, en un tercer lugar brota la sanidad. Algo que ya dibuja un interés por la salud personal y colectiva. Esta preocupa a un 21,7% de la ciudadanía.

No obstante, a pesar de que salud y alimentación tienen una relación estrecha y decisiva, solo un 0,2% de la población señala el estado de la agricultura, la ganadería y la pesca como una preocupación que le afecta directamente. Por ende, si no nos preocupa la situación de las personas agricultoras y trabajadoras del sector alimentario, algo no estamos entendiendo como sociedad que sí manifiesta su preocupación por la salud.

En este escenario, en el que el acceso a una alimentación segura, sostenible y nutritiva, derecho fundamental, no está garantizado plenamente, como ciudadanía, podemos actuar. Por ello, desde CERAI te invitamos a apoyar la campaña 'Good Food for All', lanzada por Global Forum for Food and Agriculture (GFFA-EU), para implementar la Iniciativa Ciudadana Europea titulada 'La alimentación es un derecho humano para todos'. Porque, ante un desafío global, pequeños pasos de acción conjunta pueden plantar una realidad más justa.