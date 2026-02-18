Isabel Funes: “O medios y oenegés nos unimos, o nos hundimos como sociedad”

¿Con qué objetivo organizan las II Jornadas Comunicando por un Mundo Mejor?

En Farmamundi entendemos la comunicación como un derecho humano y como una herramienta clave para el cambio social, que ayude a comprender las causas estructurales de las desigualdades en salud y a visibilizar las respuestas colectivas que están funcionando. Desde esta mirada, nace nuestro proyecto de educación para el desarrollo ‘Comunicando por un mundo mejor’, financiado por el Gobierno de Aragón y que contempla, como uno de sus principales objetivos, aunar esfuerzos entre los y las profesionales de la comunicación y las oenegés para reflexionar sobre los problemas de la sociedad relacionados con el desarrollo. A través de estas jornadas, pretendemos acercarnos a la comunicación para la transformación social, conocernos más y mejor y consensuar un plan de trabajo que nos permita lograr mejores resultados e impacto en la ciudadanía aragonesa.

¿Qué clase de transformación?

Una donde el ser humano y el planeta estén en el centro, donde podamos dar protagonismo y dignidad a esas realidades escondidas y donde se defiendan los derechos humanos por encima de cualquier interés individual.

¿De qué forma pueden contribuir los medios de comunicación?

El papel de los medios como agentes de transformación social es incuestionable. La clave está en que tengan un enfoque de derechos y justicia, identifiquen y expliquen las múltiples causas de los problemas que abordan y las violencias que denuncian y representen a todas las personas desde el respeto y la dignidad. También pueden contribuir promoviendo la comprensión y el diálogo social, facilitando espacios donde las personas protagonistas puedan contar sus vivencias en primera persona, resaltando progresos y mostrando formas de contribuir al cambio.

¿No cree que los medios también contribuyen a lo contrario?

Los discursos de odio van en aumento y suponen uno de nuestros retos como sociedad. Necesitamos unirnos para contrarrestar este fenómeno. No olvidemos que, desde nuestros primeros antepasados, nuestra supervivencia y buena convivencia pasan por cooperar, no por aplastarnos los unos a los otros. Desde esta mirada, ponemos el foco en la alianza de las oenegés y los y las profesionales de la comunicación. O nos unimos, o nos hundimos como sociedad. Esta alianza puede facilitar el acceso a una información veraz que contrarreste estos discursos.

¿Cuáles son los antecedentes de estas jornadas?

El 2022, a través de un proyecto de educación para el desarrollo, Farmamundi Aragón impulsó la creación de la I Red de Comunicación para la Transformación social en Aragón, de la que también formaban parte la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y la Asociación de Periodistas de Aragón (APA). En estos casi cuatro años, se han impulsado acciones para fortalecer un periodismo comprometido con los derechos humanos y la justicia global. Se han convocado tres ediciones del Premio Periodismo por la Transformación Social; en 2023, se organizó un encuentro con periodistas refugiados y, en 2024, se llevó a cabo un taller para fomentar la comunicación con enfoque de derechos humanos en el grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza.

¿Para qué vuelven a colaborar?

Los vínculos hay que fortalecerlos, seguir dotándolos de significado, ponerse al día con las necesidades y el contexto actuales y trazar un plan de trabajo consensuado. Esta vez, además de ponernos objetivos comunes y actividades que hagan posible esa transformación social, que tanto necesita de ambos sectores, esperamos conseguir encender la esperanza y la fuerza que dan los encuentros y redescubrir que tenemos muchas razones para apostar por ella.

¿Qué recorrido previo a la jornada ha tenido este proyecto?

El evento de este miércoles, y las posteriores presentaciones en Huesca y Teruel, el 24 y 25 de febrero, respectivamente, son el colofón a un año de trabajo en el que hemos puesto en marcha un grupo motor formado por integrantes de la FAS y la APA. Hemos realizado tres sesiones de formación en comunicación transformadora en la Universidad San Jorge y hemos creado materiales que estarán disponibles en nuestra aula virtual y documentos divulgativos para toda la ciudadanía.

¿Y en qué va a consistir la jornada?

Hablaremos de retos compartidos, del papel de los medios en la defensa de los derechos humanos y de cómo fortalecer una comunicación crítica, feminista y comprometida con la justicia global a través de la Red Aragonesa de Transformación Social.

¿Qué resultados esperan?

Unir al mayor número de personas y entidades posibles a la Red de Comunicación para la Transformación Social para fortalecerla y definirla, y consensuar unos objetivos comunes para caminar de la mano en la construcción de una sociedad aragonesa más humana, justa y comprometida con los problemas sociales.