Excluidas del mercado laboral

Con discapacidad, mayor de 45 años, en paro durante mucho tiempo, cuidadora familiar principal o víctima de violencia machista; cuando varios de estos factores confluyen en una misma mujer, se generan unos efectos acumulativos que intensifican sus dificultades de inclusión sociolaboral. Cualquier combinación de los mismos incrementa la exposición al riesgo de pobreza y la exclusión social que afecta a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El 95% de ellas identifica el empleo como el principal activo para revertir sus circunstancias de vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, solo tres de cada diez confían en poder acceder a un trabajo estable a lo largo de este año, según el 13º informe #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral, elaborado con motivo del Día Internacional de la Mujer –que se celebró el pasado domingo, 8 de marzo- por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, junto a 16 empresas colaboradoras.

En Aragón, 148.000 mujeres –el 21,7%- se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Es decir, más de una de cada cinco aragonesas atraviesa una situación de vulnerabilidad que compromete su estabilidad económica y su proyecto de vida. «Esta realidad está estrechamente vinculada a su posición en el mercado laboral y a las dificultades que aún persisten para acceder y mantenerse en un empleo en condiciones de igualdad», afirma Beatriz Gutiérrez, directora regional de la Fundación Adecco en Aragón.

La tasa de actividad femenina en la comunidad aragonesa se sitúa nueve puntos por debajo de la masculina (53% frente a 62%) y ellas representan el 60% de las personas desempleadas. «Esta brecha se intensifica cuando coexisten factores de vulnerabilidad previos», apunta Gutiérrez, sobre todo, los citados al comienzo de este texto: «la discapacidad, el desempleo de larga duración, las responsabilidades familiares no compartidas o la violencia de género».

Aunque las dificultades a las que han de hacer frente dependen de las circunstancias personales y vitales de cada una, el 80% de ellas tiene problemas para llegar a final de mes. Y una de las principales razones es su baja intensidad laboral. «Casi la mitad ha trabajado menos de cinco meses en los dos últimos años», indica.

Esto tiene otras consecuencias. El 86% de las mujeres encuestadas reconoce que el desempleo ha impactado en su salud mental. «A ello se suman barreras estructurales que se retroalimentan entre sí. El 46% reconoce no estar familiarizada con el mercado laboral actual y cuatro de cada diez encuentra dificultades para buscar empleo online», añade Gutiérrez.

Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco, «sus mayores tasas de desempleo, su concentración en trabajos a tiempo parcial o con menor remuneración, junto con trayectorias laborales más interrumpidas por la asunción mayoritaria de responsabilidades de cuidado, reduce su capacidad de generar ingresos estables y derechos de protección social». En este último punto, dos informes difundidos también en torno al 8 de marzo apuntan asimismo a los cuidados familiares como causa de la brecha salarial de género, que en España se sitúa en el 16%.

Según datos recogidos por Cruz Roja entre sus personas usuarias, de las más de 26.400 que dedican tiempo al cuidado de familiares, el 83% son mujeres, lo que confirma además que el peso del cuidado se concentra especialmente en mujeres en contextos de dificultad. Un dato que coincide con el que ofrece Plena inclusión, que señala que un 83% de las cuidadoras de personas con discapacidad intelectual en el seno de las familias son mujeres, que ven limitado su desarrollo laboral y personal por carecer de apoyos.

«Aragón es una comunidad con talento femenino, capacidad empresarial y compromiso social», valora la directora regional de la Fundación Adecco en la comunidad autónoma. «Pero necesitamos un esfuerzo compartido para avanzar».

Para Beatriz Gutiérrez, hacen falta «administraciones que refuercen políticas activas adaptadas, empresas que apuesten decididamente por la igualdad y entidades sociales que acompañen de forma personalizada y continuada en el tiempo. Si queremos una comunidad aragonesa más fuerte y cohesionada, debemos garantizar que ninguna mujer quede fuera del mercado laboral por circunstancias que, con voluntad colectiva, pueden y deben superarse».