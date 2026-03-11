Pablo Escanero: "Trabajar con la discapacidad me ha cambiado la forma de ver la vida"

Cuando estudiaba Derecho, ¿imaginaba que acabaría trabajando en el sector social?

Siempre he tenido una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad y he colaborado en actividades de voluntariado. Realicé mis prácticas de Derecho en el área jurídica de Atades y después amplié mi formación con dos másteres, uno de discapacidad y dependencia y otro de dirección sociosanitaria.

¿Qué le ha aportado trabajar el tercer sector?

Trabajar en el ámbito de la discapacidad me ha cambiado la forma de ver la vida. Me ha enseñado a valorar las pequeñas cosas, a tener más paciencia, empatía y sensibilidad y a entender que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias capacidades. Es un trabajo exigente, pero gratificante, porque ves cómo pequeños avances pueden significar grandes logros para alguien. Y eso te recuerda por qué merece la pena dedicarte a esto.

¿Con qué ánimo afronta su nueva responsabilidad en Aspace?

Asumo este reto con mucha ilusión y tranquilidad porque el equipo de la entidad está muy comprometido con su trabajo. También lo hago con el firme propósito de seguir consolidando Aspace Zaragoza como referente en la atención a personas con parálisis cerebral y patologías afines, por su carácter innovador y por la calidad y personalización que ofrecemos. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y de sus familias, promoviendo apoyos integrales que favorezcan su desarrollo, autonomía e inclusión social. No contemplo otra línea de trabajo que no sea bajo el paraguas de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Toma el relevo de Mónica Iglesias. ¿Será la suya será una gerencia continuista o llega con ganas de romper?

Me comprometo a seguir las líneas de trabajo que se han venido llevando a cabo en esta última etapa. Estoy convencido de que la colaboración entre patronato, equipo de coordinación, profesionales, personas usuarias, familias, instituciones y demás grupos de interés es la clave para seguir mejorando la calidad de vida de las personas que atendemos.

¿Qué legado le deja su predecesora?

Quiero expresar mi reconocimiento al excelente trabajo desarrollado hasta ahora por Mónica Iglesias. Uno de los aspectos que caracteriza a la entidad es que se ha formado un equipo de profesionales comprometidos con la atención y mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y el apoyo a sus familias en todo el ciclo vital. Su cohesión es la clave para que los proyectos lleguen a buen puerto.

¿Qué retos tiene por delante Aspace Zaragoza?

Es fundamental mantener los servicios que se prestan y continuar implantando otros nuevos. La entidad cuenta con 90 personas usuarias y casi cien trabajadores a los que es preciso seguir dando una respuesta diaria. Y es importante que estos servicios puedan ser trasladados a toda la provincia mediante la implicación y acción conjunta con las administraciones comarcales y locales.

¿Qué queda por hacer en materia de derechos y bienestar para los aragoneses con parálisis cerebral?

La inclusión real del colectivo en todos los niveles de la sociedad, y que también en el medio rural puedan recibir la atención y los servicios que necesitan. Para ello, es fundamental una financiación estable y suficiente.

¿Es posible avanzar hacia una mayor desinstitucionalización?

Con suficientes apoyos personales y económicos, es una posibilidad real. Un claro ejemplo son nuestras unidades de convivencia, un modelo de transición a la vida independiente para algunas de las personas de nuestra residencia. Además, trabajamos, de la mano de otras entidades del sector social y de la Administración, para implantar la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

¿Seguirán apostando por su innovador modelo de unidades de convivencia?

Sí, con las unidades de convivencia dimos respuesta a una demanda de parte del colectivo de la entidad, que reclamaba un modelo de vida más independiente. Ahora, queremos seguir satisfaciendo otras, y estamos implantando una unidad de envejecimiento. Más del 80% de nuestros usuarios se encuentran en proceso de envejecimiento, por lo que es necesario desarrollar actuaciones para que lo hagan de forma digna y saludable. Para ello, todo el equipo multidisciplinar del centro está participando en un programa formativo de la confederación Aspace, y estamos adecuando espacios y recursos.