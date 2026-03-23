César Enrique Rivera, técnico de proyectos de Ingeniería Sin Fronteras Aragón: "Cada europeo consume 19 kilos de ropa al año y desecha 12"

¿Qué inquietud hay detrás de la exposición Moda Basura?

En Ingeniería Sin Fronteras venimos trabajando desde hace varios cursos sobre la industria textil en centros educativos. Es importante sensibilizar a la población acerca de una temática que nos atraviesa a todas para fomentar el pensamiento crítico sobre el verdadero coste de la ropa. Y crear una exposición itinerante donde se aborda el impacto de la industria textil, teniendo como ejes trasversales los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad, es una buena forma de llegar a más personas.

¿Qué se quiere transmitir?

Que se conozca cómo es el proceso de fabricación de una prenda, desde que se obtiene la materia prima hasta el producto final, pero abordando las condiciones laborales en los lugares donde se elabora o las consecuencias ambientales en terceros países si no la gestionamos bien; por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, o en el río Dhaleshwari, en Bangladesh. Y proponer alternativas para el consumo responsable.

¿Cómo de duro puede ser trabajar en la industria textil?

Una de las asignaturas pendientes en muchas maquilas textiles es la libertad sindical, donde además las trabajadoras no se levantan de su puesto de trabajo y sufren inseguridad laboral porque estas compañías pueden cambiar de país sin aviso previo. Otro problema son las facilidades que muchos gobiernos ofrecen a estas empresas, dando pie a salarios muy bajos para jornadas que pueden exceder las doce horas diarias, los siete días de la semana, en espacios inseguros, con muy poca ventilación y luz y sin equipos de protección en muchos casos.

Habla de trabajadoras, en femenino.

Sí, la mayor parte de quienes trabajan en la industria textil son mujeres y, si están en la parte más baja de la cadena de producción, pueden sufrir abusos verbales, físicos o sexuales. La baja remuneración hace que se vean obligadas a trabajar más horas, pero ese cansancio se ve reflejado en su salud física y mental.

¿Por qué resulta tan complicado fiscalizar a las grandes firmas textiles?

Por falta de voluntad política, pero ahí las consumidoras tienen mucho poder porque pueden exigir a los estados que legislen para crear condiciones adecuadas y sostenibles, tanto para las personas como para el planeta. También se puede presionar a las empresas a través de iniciativas ciudadanas para exigir salarios dignos y respeto al medio ambiente.

Con el siglo XXI, llegó la fast fashion. ¿Qué está provocando?

La masificación de la producción. Hemos pasado de producir 50.000 millones de prendas al año en los 2000 a 150.000 millones. La fast fashion ha cambiado la forma en la se consume ropa, ya se ha pasado de dos colecciones al año a cambiarlas cada semana. Otra de las consecuencias es la baja calidad de los textiles, lo que obliga a las consumidoras a reemplazar la ropa con mayor frecuencia. En la Unión Europea se consumen 19 kilos por persona al año y se desechan 12. A esto se añade que la industria textil es la responsable del 20% de la producción de aguas residuales, además de la precarización de las condiciones laborales.

¿Toda la ropa tiene el mismo impacto?

No, ya que, si se hace una prenda siguiendo unos criterios sostenibles y de buena calidad, con espacios de trabajo adecuados, salarios dignos y jornadas de ocho horas, el impacto se reduce. Todo esto se debe legislar.

Por ejemplo, ¿qué huella deja fabricar un vaquero?

Para producir unos vaqueros se requieren entre mil y 3.000 litros de agua. Si se fabrican con elastano, su reciclaje es casi imposible. Y, si se usa la técnica del sandblasting para desgastarlos, que consiste en aplicar un chorro de arena a presión, este procedimiento provoca silicosis en los pulmones de las personas que lo aplican.

La moda es global. ¿Qué impactos genera su logística?

La industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En los años 80 se inició su deslocalización y, ahora, las prendas realizan un largo viaje hasta llegar a nuestras manos. Con la moda ultrarrápida, los plazos de transporte se acortan, y el queroseno de los aviones es uno de los combustibles más contaminantes.

¿Son de fiar las etiquetas de moda sostenible?

Aquí es donde muchas marcas hacen un juego de palabras para que se escuche bonito, pero no es más que una especie de greenwashing –lavado verde, en inglés-. Hay que fijarse siempre si esas etiquetas van acompañadas de sellos oficiales porque, de lo contario, solo son eslóganes vacíos.

¿Hay alternativas para vestir bien sin contaminar tanto?

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Por supuesto. Para vestir de manera más sostenible, deberíamos usar lo que tenemos en el armario y, antes de comprar, preguntarnos: «¿Realmente lo necesito?». Otra alternativa es reparar la ropa que tiene algún daño o adaptarla o, si quieres renovar alguna pieza, optar por el intercambio.