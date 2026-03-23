Una decisión que deja huella

Hacer un testamento solidario consiste en incluir en la herencia a una organización sin ánimo de lucro, destinándole una parte del patrimonio. Es una opción sencilla que permite prolongar los valores que han guiado toda una vida: la generosidad, la empatía y el compromiso con los demás.

Entre las instituciones que pueden beneficiarse de este gesto se encuentra UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina. Desde hace más de 75 años, su labor resulta esencial para más de seis millones de personas refugiadas en Oriente Próximo. En un entorno marcado por la inestabilidad, Unrwa ofrece servicios básicos que sostienen la vida diaria de la población refugiada palestina en Siria, Líbano, Jordania, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

Educación, atención sanitaria, servicios sociales, microcréditos, mejora de infraestructuras en los campamentos y ayuda humanitaria en situaciones de emergencia son los servicios que integran la labor diaria de UNRWA. Gracias a estos programas, millones de niños y niñas palestinas pueden ir a la escuela, familias enteras acceden a atención médica y las comunidades mantienen la esperanza en medio de enormes dificultades.

El 99% del personal de UNRWA está conformado por personas refugiadas de Palestina. Son ellas quienes gestionan los centros de salud, las escuelas y los centros sociales, trabajando cada día por el bienestar de su comunidad. Esta característica única hace que la historia de la agencia esté profundamente unida a la del propio pueblo palestino, que sigue esperando una solución justa y duradera a su situación.

Para poder continuar con su labor, UNRWA necesita del apoyo y la participación de la sociedad. Cada gesto contribuye directamente a mantener con vida los servicios que millones de personas refugiadas necesitan cada día. En el contexto actual, donde valores fundamentales como la dignidad y los derechos humanos parecen erosionarse, el testamento solidario se presenta como una forma ejemplar de contribuir en la construcción de un futuro más justo para las generaciones venideras.

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Por eso, incluir a UNRWA en un testamento solidario significa tener un impacto directo en la vida de seis millones de personas. El testamento solidario de Unrwa aporta la certeza de que, incluso cuando ya no estemos, nuestros valores seguirán vivos y nuestro compromiso con la justicia y la solidaridad continuará dejando huella.