Moda circular con alma social

Sin embargo, buena parte de las prendas desechadas se puede y se debe reutilizar o reciclar; en caso contrario, hay que darles un tratamiento adecuado y no verterlas a la basura sin más. Pero aún "queda mucho trabajo por hacer. En España, solamente se recoge selectivamente el 12% de la ropa usada", lamenta Antonio Costa, gerente de la empresa de inserción A Todo Trapo Zaragoza.

Desde el 1 de enero del año pasado, la recogida selectiva de los desechos textiles es obligatoria para todos los municipios en España, conforme a la Ley 7/2022 y la normativa europea. En este contexto, la entidad que dirige Costa consolida su papel como actor clave del sistema en la capital aragonesa y su entorno.

A Todo Trapo "no solo contribuye a mejorar la gestión de los residuos textiles en Zaragoza, sino que también impulsa oportunidades de empleo de inserción y economía circular", subraya su responsable. Esta empresa social, impulsada por Cáritas, participa, junto con Aropa2 y la Asociación Reviste, en un proyecto piloto del Ayuntamiento de Zaragoza para la recogida selectiva de textiles.

"Nos encargamos de gestionar la ropa recogida en Delicias, Torrero y el Distrito Sur. A través de este trabajo, se está recopilando información detallada sobre todos los procesos: desde la recogida y el transporte hasta la clasificación, reutilización y reciclaje", indica Costa. El objetivo es analizar y evaluar el funcionamiento del sistema para generar "datos y aprendizajes que permitan definir un modelo eficaz y replicable".

A lo largo de 2025, A Todo Trapo Zaragoza recogió más de un millón y medio de kilos de textiles a través de 305 contendores distribuidos en 24 municipios. Forma parte de Moda re-, una cooperativa de iniciativa social impulsada por Cáritas Española. Esta cuenta con 50 socios en toda España, que recogieron en total casi 51 millones de kilos de ropa, gracias a su red de 9.172 contenedores.

A priori, el balance es positivo. Pero, tal y como advierten desde la empresa de inserción, este debe leerse en un contexto especialmente complejo para el sector textil. "La calidad de la ropa que se recoge en los contenedores ha disminuido mucho, por el incremento exponencial de venta de ropa de muy baja calidad, no reciclable", apunta el gerente de A Todo Trapo.

«Además, los nuevos requisitos de recogida y tratamiento de ropa, que buscan incrementar la reutilización y el reciclaje de la misma, son cada vez más exigentes y costosos. Esto, unido a un incremento sostenido en el tiempo de los costes logísticos, ha generado una crisis sin precedentes en el sector», añade.

A esta coyuntura se suma el retraso en la implantación del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP textil), que regula los productos textiles, el calzado y la gestión de sus residuos. Los productores de ropa deberán financiar las operaciones de recogida y tratamiento del desecho textil, "al igual que ya sucede con otros residuos, como el plástico, el cartón o el vidrio", apunta Costa. Pero, hasta su entrada del vigor, "operar en este sector, cumpliendo con toda la normativa, es deficitario", afirma.

Mientras tanto, la falta de financiación está generando un desequilibrio que recae principalmente en los operadores que, como Moda re-, ya están prestando el servicio. "Durante décadas, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción hemos sostenido esta actividad sin una compensación estable, evitando que millones de kilos de ropa terminaran en vertederos", declara Noema Paniagua, directora general de la cooperativa.

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Como principal operador del país, Moda re- defiende la corresponsabilidad como principio esencial para construir un sistema de gestión del residuo textil más justo, eficiente y sostenible. Para su directora general, "las administraciones públicas deben garantizar una financiación estable e impulsar contratos reservados que fortalezcan la economía social. Los productores deben asumir el coste de la gestión del residuo que generan, conforme al principio de responsabilidad ampliada. Y la ciudadanía debe seguir apostando por donar correctamente, consumir con mayor criterio y alargar la vida útil de las prendas".