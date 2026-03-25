Lorena Basols: «Inserta deja a los jóvenes con discapacidad listos para el mercado laboral»

¿Qué es Inserta Empleo y cómo encaja en el Grupo Social ONCE?

Inserta Empleo es la entidad de la Fundación ONCE que acompaña a las personas con discapacidad, del tipo y porcentaje que sea, para que puedan formarse con el fin de encontrar un empleo o directamente conseguir aquel puesto de trabajo en el que desarrollen todo su talento. Somos parte del Grupo Social ONCE, junto con ONCE e Ilunion, y estamos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

¿Por qué es importante que exista Inserta Empleo en Aragón?

Porque en Aragón aún hay muchos jóvenes con discapacidad que quieren trabajar o seguir formándose y no encuentran el camino. Nosotros les ayudamos a dar el siguiente paso, ya sea para encontrar su primer empleo, mejorar el que tienen o continuar estudiando.

¿Qué puede encontrar cualquier persona que se acerque por primera vez hasta ustedes?

Cualquier joven que acuda a demandar los servicios de Inserta Empleo tendrá a su disposición tres importantes líneas de apoyo, siempre de forma personalizada y acompañado por nuestro equipo. La primera, una formación orientada al empleo, en ocasiones acompañada por empresas, además de la posibilidad de realizar prácticas o de obtener becas para poder desarrollar sus estudios. En segundo lugar, disfrutará de acceso directo a ofertas de trabajo con empresas colaboradoras y de nuestros convenios Inserta. Y la tercera vía consiste en ofrecerle orientación y apoyo para poder emprender su propio proyecto de negocio.

¿Qué tipo de formación ofrece Inserta?

Una formación becada y, en ocasiones, ligada a contrataciones directas al finalizarla. Todas nuestras formaciones están diseñadas para cubrir los perfiles profesionales que demandan actualmente las empresas. Ofrecemos desde cursos de administración, logística o competencias digitales, hasta talleres para preparar entrevistas o mejorar el currículum. La idea es que el paso por Inserta deje a los jóvenes con discapacidad listos para incorporarse al mercado laboral, gracias a la mejora de sus habilidades y competencias laborales.

¿Qué oportunidades de empleo brinda su entidad en Aragón?

Tenemos convenios con grandes empresas en Aragón y en toda España, lo que nos permite poner a disposición de la juventud en particular, y de las personas con discapacidad en general, ofertas de empleo reales en sectores muy variados: industria, comercio, servicios, logística, atención al cliente e incluso puestos para titulados universitarios. Nuestra labor es hacer el mejor ajuste entre el perfil de la persona demandante de empleo y las vacantes disponibles.

¿Qué pasa si un joven todavía no se ve trabajando y quiere seguir estudiando o emprender?

También le ayudamos. Gestionamos becas de estudios para que puedan seguir formándose y contamos con el programa Emprendimiento con Apoyo, que acompaña paso a paso a quienes quieren montar su propio negocio para que sea viable y sostenible.

¿Qué es Por Talento?

Por Talento es nuestra plataforma digital donde los jóvenes pueden registrarse y ver en tiempo real tanto las ofertas de empleo como la formación disponible, becas y programas de emprendimiento. Está en versión web y app, así que lo tienen todo en el móvil.

¿A cuántas persona ha ayudado ya Inserta en esta comunidad autónoma?

Solo en Aragón, el año pasado, más de 500 personas consiguieron un empleo y casi 300 se formaron con nosotros. Son datos que nos motivan a seguir ampliando la oferta y llegar a más jóvenes.

¿Puede poner como ejemplo alguna historia de éxito?

Hay muchísimas. Hay jóvenes que llegaron sin experiencia y hoy están trabajando en empresas punteras, otros que han podido acabar sus estudios con becas y quienes han lanzado su propio negocio. Cada historia nos demuestra que, con el apoyo adecuado, los jóvenes pueden llegar muy lejos. Ellos y ellas son el futuro.

¿Qué debe hacer un joven que quiera participar?

Pueden entrar en la web portalento.es y registrarse, o venir a nuestras oficinas en Zaragoza, situadas en la sede de la ONCE en Aragón (paseo Echegaray y Caballero, 76, 4ª planta). También pueden llamarnos por teléfono, al 976 258 225, o contactarnos a través del correofsc.aragon.inserta@fundaciononce.es. A partir de ahí, les ayudamos a encontrar la mejor opción para él o para ella: ofertas de empleo, cursos de formación, becas o emprendimiento.

¿Tiene algún mensaje final para las y los jóvenes aragoneses con discapacidad que buscan empleo?

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Si quieres trabajar, seguir estudiando o emprender, en Inserta Empleo tienes un lugar. Tu talento es importante y hay empresas que lo están buscando. Nuestro trabajo es ayudarte a encontrar esa oportunidad y acompañarte en todo el camino, en lo que necesites.