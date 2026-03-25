La sostenibilidad en el tercer sector social

La Plataforma del Tercer Sector Social en Aragón se constituye, en enero de 2014, para defender, mediante una voz común, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Está formada por Cáritas, ONCE, Cruz Roja, Red de Entidades para la Inclusión, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Plataforma del Voluntariado en Aragón, Cermi-Aragón, Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Coapema y Cepes Aragón, agrupando a más de 500 entidades, 60.000 personas voluntarias y 85.000 profesionales.

Estas organizaciones trabajan temas comunes, como leyes y normativa, participación y voluntariado y sostenibilidad y financiación. En los últimos años, han impulsado jornadas centradas en la sostenibilidad del tercer sector, con el objetivo de replantear el modelo actual y así garantizar la atención a las personas vulnerables, abordando la necesidad de transformar el sistema de subvenciones y fomentar nuevas fórmulas de colaboración entre entidades sociales, empresas y administraciones públicas.

Las últimas jornadas, celebradas en Huesca, se centraron en la sostenibilidad del tercer sector social en el medio rural aragonés, buscando conocer experiencias y promover nuevas fórmulas de colaboración que no dejen a nadie atrás. Dicha sostenibilidad constituye uno de los principales desafíos para la cohesión territorial y el bienestar de la población.

Este conjunto de entidades desempeña un papel esencial en la atención a colectivos vulnerables, especialmente en un contexto marcado por la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica. Y se encuentra con grandes desafíos, como la falta de tejido empresarial, que hace que haya menos oportunidades de colaboración, la falta de recursos tecnológicos y la dificultad para renovar el voluntariado y el personal técnico debido a la migración juvenil.

Sin embargo, también existen oportunidades. La digitalización se presenta como una herramienta fundamental para mejorar la gestión y ampliar el alcance de las entidades. Además, la implicación del voluntariado de la población local y la cercanía de las administraciones públicas favorecen el desarrollo de proyectos y la creación de redes de colaboración entre entidades rurales y urbanas. El crecimiento de la economía social también contribuye a reforzar este ecosistema.

La sostenibilidad del sector depende de un equilibrio entre financiación estable, innovación, participación social y apoyo institucional. Para lograrlo, es imprescindible la implicación conjunta de todos los actores: ciudadanía, entidades, empresas y administraciones.

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Entre los objetivos actuales, destaca la aprobación de una ley del tercer sector en Aragón y la creación de una mesa de diálogo civil que permita abordar los problemas de forma transversal, desde todas sus dimensiones, para que este sea efectivo: empleo, sanidad, educación, servicios sociales, transporte, vivienda… Todo un desafío de trabajo.