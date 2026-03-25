Voluntariado para la soberanía digital

En un planeta hiperconectado, el ejercicio de una ciudadanía independiente y participativa ya no puede restringirse únicamente al mundo real, sino que necesita del dominio del ciberespacio para ser pleno. «Una sociedad inclusiva es imposible hoy en día sin el conocimiento y el uso de la tecnología», asegura Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios.

Esta entidad social reivindica la importancia de la formación en competencias digitales para garantizar una auténtica soberanía digital ciudadana. La apropiación tecnológica es esencial para frenar la pobreza digital y garantizar una capacidad real de decisión, participación y defensa de derechos en el entorno tecnológico.

Sin embargo, según el Informe Sociedad Digital 2024 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, en torno al 30% de la población española todavía carece de unas competencias digitales básicas, cifra que asciende al 43% en municipios de menos de 10.000 habitantes. En este contexto, la Fundación Cibervoluntarios ha formado solo en el último año a más de 280.000 personas en toda España. En Aragón, estas formaciones beneficiaron en 2025 a más de 6.600 personas –alrededor de 5.000 en Zaragoza, más de 900 en Huesca y unas 800 en Teruel-.

«El gran reto que tenemos por delante es ayudar a que todas las personas tengan las competencias necesarias que les permitan ser parte activa en la cocreación y diseño de las tecnologías para atender sus necesidades, acceder a las mismas oportunidades en educación, salud y empleo, defender sus derechos y participar activamente en la sociedad», afirma Rueda. «Estos son los pilares de una sociedad inclusiva», apostilla.

En su 25º aniversario, la Fundación Cibervoluntarios refuerza su compromiso para que las oportunidades de la digitalización lleguen a toda la sociedad. Cada semana, desarrolla unas 280 actividades formativas para colectivos en situación de vulnerabilidad digital, en colaboración con administraciones públicas, centros educativos, entidades sociales y organizaciones locales.

Ofrece desde formaciones adaptadas a personas mayores hasta otras dedicadas a potenciar el talento digital joven o a democratizar la inteligencia artificial. Entre sus programas para la apropiación tecnológica destacan los cursos presenciales y gratuitos YoConecto, que van desde la gestión de trámites con la administración electrónica a la digitalización de pequeños negocios o la formación en seguridad y privacidad digital. Las personas y entidades interesadas pueden inscribirse en yoconecto.org.

«Nuestra misión es reducir la brecha digital y acercar la tecnología a toda la ciudadanía. Y eso solo es posible gracias a una red de personas voluntarias que comparten sus conocimientos para ayudar a otras a comprender y usar la tecnología con autonomía», destaca Javier Sánchez, director de Comunicación de la Fundación Cibervoluntarios.

Para llevar a cabo su misión, la entidad cuenta con 4.500 voluntarios en toda España. En Aragón son unos 120, especialmente volcados en iniciativas dirigidas a personas mayores, jóvenes y población rural, «contribuyendo a que la digitalización llegue también a entornos donde el acceso a la formación es más limitado», valora Sánchez.

«El voluntariado tecnológico permite llegar a más lugares, a más personas y de una forma más cercana, especialmente a colectivos que tienen más dificultades», continúa. «Gracias a esta red, podemos desarrollar formaciones gratuitas en todo el territorio y garantizar que la digitalización sea una oportunidad para todos y no una nueva forma de desigualdad».

Para colaborar como cibervoluntario «no es necesario ser experto en tecnología, sino tener ganas de compartir conocimientos y ayudar a otras personas a desenvolverse en el entorno digital», indica Sánchez. «Lo importante es la motivación, la sensibilidad social y la capacidad de acompañar a otras personas en su aprendizaje».

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Así, cualquiera que ayude a su entorno a usar el móvil, hacer trámites 'online' o crear una tienda digital, puede convertir esos gestos cotidianos en impacto social, acompañando a personas que necesitan apoyo para desenvolverse con autonomía en el mundo digital. Solo hay que inscribirse en www.cibervoluntarios.org. «Nuestro objetivo es seguir ampliando esta red para que cada vez más personas puedan participar como voluntarias y ayudar a construir una sociedad digital más inclusiva», concluye Javier Sánchez.