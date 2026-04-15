Becas que cambian el futuro

Atades beca a menores y jóvenes de hasta 21 años con discapacidad intelectual y/o autismo que necesitan terapias de atención temprana y postemprana, y cuyas familias no pueden asumir el coste total o parcial de estos tratamientos esenciales. Concretamente, este año, la entidad social ha becado a ocho familias.

Abraham, Amy, Diego, Hanan, Izan, Keiran, Mateo y Juan Camilo son los ocho menores que reciben esta ayuda. Ellos tienen necesidades diferentes.

Cuatro de estas becas se han concedido a familias vinculadas a entidades sociales de Zaragoza: dos a la Asociación de Prematuros de Aragón (Araprem) y dos a la Asociación de Madres Solas (Amasol). Otras dos han sido destinadas a alumnado del Colegio de Educación Especial ATADES - San Martín de Porres, y las dos restantes a familias del ámbito rural, concretamente a dos niños con autismo de la Comarca de la Jacetania.

Con una pluridiscapacidad del 69%, Mateo, de 8 años, avanza en el agua para avanzar en la vida, pues ha encontrado en sus sesiones de fisioterapia acuática un espacio donde comprender su cuerpo. Flotar, equilibrarse, subir escaleras… Lo que para muchos es cotidiano, para él son conquistas. Cada sesión es un paso más hacia su autonomía.

Por su parte, Hanan, de 11 años, necesitaba apoyo psicológico para entender lo que siente y, por tanto, para discernir el mundo. Su beca lo ha hecho posible. En sesiones individuales, aprende a nombrar sus miedos, a gestionar sus emociones o a comprender su realidad familiar. El impacto no solo lo recibe ella, sino que transforma la dinámica de todo su entorno.

Estas ayudas nacen del compromiso de cientos de personas y empresas que participaron en los eventos solidarios de Atades durante 2025: carrera, golf y pádel. No son simples becas, son puentes hacia avances, autonomía y bienestar para quienes más lo necesitan.

Ayudas para mejorar

Las becas tienen como objetivo «facilitar el acceso a intervenciones profesionales en una etapa clave del desarrollo, mejorando la calidad de vida de los menores, los jóvenes y sus familias», asegura la directora de Espacio Atemtia, Alicia Panzano. En este sentido, añade que es «fundamental poner los recursos necesarios para que, desde edades tempranas, puedan recibir los apoyos y terapias necesarias». De este modo, Atades refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y el apoyo a quienes más lo necesitan.

El programa está dirigido a familias que, por su situación económica o social, no pueden acceder a tratamientos privados, pese a que estos resultan altamente beneficiosos por motivos de salud y desarrollo.

En Aragón, se calcula que alrededor del 10% de los menores de 6 años podrían beneficiarse de atención temprana, lo que equivale a unos 7.000 niños y niñas. Actualmente, cerca de 3.000 reciben apoyo público. Atades quiere contribuir ofreciendo acompañamiento a esos 4.000 menores y sus familias que lo necesitan.

Programas individualizados

Las becas permiten el acceso a los servicios de Espacio Atemtia, el recurso especializado de Atades en atención temprana y postemprana. «Desde este espacio desarrollamos programas individualizados, diseñados por equipos técnicos especializados, que incluyen terapias adaptadas a las necesidades específicas de cada menor», destaca su directora. Las intervenciones, añade Panzano, «responden a un plan personalizado y se coordinan con otros recursos de la entidad y con a•Autismo, garantizando una atención integral».

El importe de las becas varía en función de cada caso, con una duración máxima de once meses y una cuantía que oscila entre 1.200 y 2.700 euros, cubriendo total o parcialmente el coste de las terapias. En total, este año, Atades ha becado a ocho menores de entre 3 y 16 años, que están recibiendo desde ayuda psicológica a terapias acuáticas y de fisioterapia.

Aparte de estas ayudas, los beneficios de los eventos deportivos realizados por Atades en 2025 han permitido mejorar los servicios de Espacio Atemtia, impactando en estas ocho becas con más de 12.000 euros, y en la atención de 533 niños y niñas durante todo el año pasado, con más de 7.000 horas de terapias y 1.650 beneficiarios indirectos.

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Además, se han destinado 15.000 euros a equipamiento para las terapias en atención temprana y postemprana. Se estima que, gracias a esta causa solidaria de Atades, ha habido más de 1.600 beneficiarios indirectos.