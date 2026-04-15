Olga Cerrada, técnica de pobreza energética de Cruz Roja: "El 70% de quienes podrían acceder al bono social no lo está percibiendo"

¿Es realmente ventajoso el bono social eléctrico?

Sí, ofrece un descuento de un 42,5% en la factura de la luz, tanto en el término fijo de potencia, como en el variable de consumo, si se es un consumidor vulnerable, y del 57,5% para el consumidor vulnerable severo. Que te incluyan en una categoría u otra depende del nivel de renta de los integrantes de la unidad de convivencia.

¿Cuál es el objetivo de la campaña ‘Cita bono social’ de Cruz Roja?

Según datos oficiales, el 70% de las personas que podrían tener acceso al bono social no lo conoce o no lo está percibiendo. Esta campaña la estamos haciendo en diferentes barrios de Zaragoza, Sevilla y Granada, donde vive bastante población que es posible perceptora, para darlo a conocer y acompañar en su tramitación.

¿En qué consiste este acompañamiento?

Instalamos carpas en la calle para informar sobre el bono social. Luego, la gente trae sus facturas, le preguntamos sobre su unidad de convivencia y vemos si cumple o no los requisitos, con una calculadora y unas tablas. En caso afirmativo, le damos los papeles que hay que rellenar, escaneamos la documentación necesaria, que es bastante poca, y se envía todo al buzón del bono social. Es un trámite muy sencillo y bastante rápido. En una semana, más o menos, resuelven la solicitud.

¿Se hace algún seguimiento posterior?

Sí, hacemos un seguimiento para comprobar si se lo han concedido o no a cada familia y para subsanar los posibles errores que se hayan podido cometer en la tramitación, con el fin de intentar que todo el mundo que pueda hacerlo acabe accediendo al bono social.

¿Qué papel juega en este proceso el personal de Endesa?

Es una campaña conjunta con Energía 21, una de las comercializadoras de referencia de Endesa, que son las empresas encargadas de gestionar el bono social. Y en la carpa contamos con voluntariado corporativo de las oficinas de Endesa, que hace las mismas funciones que el voluntariado de Cruz Roja.

Pero, Cruz Roja ya ofrece este servicio a diario. ¿Por qué han decidido sacarlo a la calle?

Sí, es verdad que este servicio existe desde hace seis años en Cruz Roja, aunque se estaba quedando muy de puertas para adentro, sobre todo para las personas con las que intervenimos normalmente. Como mucha gente no conoce este descuento, no se acerca a Cruz Roja para gestionar el bono social, sino para solicitar otro tipo de ayudas de carácter más urgente. Pero, visto el dato del 70% de personas sin acceso, decidimos hacer esta campaña para reducir esa brecha. Esta es la tercera vez que se lanza a nivel estatal.

¿En qué áreas de Zaragoza se han habilitado las carpas informativas?

La semana pasada estuvimos en la plaza de las Canteras, en Torrero, y esta nos hemos ubicado en el Centro Cívico Salvador Allende (El Matadero). Además, en mayo estaremos en el barrio Jesús.

¿Es casual la elección de estas zonas?

No, hemos tenido en cuenta diferentes factores. La elección responde a razones sociodemográficas. Por ejemplo, tanto Torrero como Las Fuentes son barrios con muchos residentes susceptibles de percibir el bono social eléctrico. Hay bastante población envejecida, las rentas son bajas o medias y también hay muchos vecinos migrantes.

¿Por qué cree que hay tantas personas que, pudiendo beneficiarse del bono social, no lo están haciendo?

Yo creo que hay tanto desconocimiento sobre el bono social porque no se ha publicitado lo suficiente por prácticamente ningún medio. Lo único que ha funcionado ha sido el boca a boca. La gente se ha ido enterando de su existencia porque lo tiene su hijo, su prima o su amigo. Así como el Ingreso Mínimo Vital sí se ha hecho más famoso, no ha ocurrido lo mismo con el bono social, que existe desde 2009. Es cierto que empezó teniendo bastantes trabajas y dirigido a un sector muy específico de la población. Pero, conforme han ido pasando los años, ha ido mejorando y, a día de hoy, es un trámite muy sencillo y accesible.

¿Aun así, sigue habiendo quienes necesitan ayuda para tramitarlo?

Sí, siempre hay a quien le resulta complicado marcar las casillas correctas o aportar toda la documentación, o algunas personas mayores que se han quedado atrás con la digitalización. Por eso ofrecemos acompañamiento.

Además, tener el bono social, ¿no evita el corte de suministro en caso de impago?

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Sí, esto es así desde la pandemia de la covid-19 y resulta bastante importante para proteger a la población vulnerable. Las personas que tienen el bono social son categorizadas como vulnerables y están protegidas de corte. Esta garantía estuvo en el aire, pero, con el último real decreto, se mantiene hasta el 31 de diciembre; lo cual, como entidad social que trabaja con población con problemas socioeconómicos, nos alegra bastante, porque todos los meses nos llegan personas a las que les han cortado el gas o la luz.