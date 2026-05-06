El termómetro de la salud de la sociedad

La salud mental de la juventud no es una moda pasajera, sino el termómetro más preciso de nuestra salud como sociedad. Por quinto año consecutivo, Asapme Aragón y la Fundación Ibercaja nos hemos unido en el Patio de la Infanta para celebrar el V Ciclo de Salud Mental Infantojuvenil, una cita que se ha consolidado como un espacio de reflexión, rigor y escucha frente al ruido mediático.

En la jornada que celebramos este lunes, 4 de mayo, pusimos el foco en una de las realidades más dolorosas que habitan en nuestras aulas y dispositivos: el acoso. El ciberacoso y el bullying 2.0 han dejado de ser riesgos potenciales para convertirse en problemas estructurales que requieren una intervención inmediata.

Analizamos cómo la violencia ha encontrado nuevos canales en el entorno virtual, donde la frontera entre lo físico y lo digital ha desaparecido, y cómo la prevención es nuestra única herramienta real para evitar secuelas que, en demasiadas ocasiones, acompañan a la persona durante toda su vida adulta.

De la mano de cinco jóvenes de los IES Clara Campoamor y del IES Miguel Catalán vimos cuales son las necesidades y puntos de vista de la juventud, así como la visión profesional que se aportó desde la sociología, la psicología y el profesorado.

Tras este primer encuentro, el ciclo continúa con la mirada puesta en el futuro inmediato. La próxima cita tendrá lugar el 1 de junio, a las 19.00 horas, en el Salón Rioja del Patio de la Infanta. En ella abordaremos una cuestión que nos atraviesa a todos: ¿qué ha pasado realmente después de la pandemia?

El impacto del confinamiento no fue un paréntesis, sino un catalizador de cambios profundos en la salud mental de niños y adolescentes. Analizaremos qué ha cambiado en su forma de relacionarse, en la gestión de sus emociones y en los nuevos perfiles de malestar psicológico que estamos detectando en las consultas de nuestro departamento infantojuvenil.

Pero el bienestar emocional no depende solo de factores psicológicos. En este ciclo, también queremos alertar sobre factores externos que están alterando silenciosamente el desarrollo de nuestros jóvenes. Hablaremos de la alimentación y del impacto que los ultraprocesados y, especialmente, el consumo creciente de bebidas energéticas está teniendo en su salud.

Estas sustancias no solo afectan al organismo a nivel físico; tienen consecuencias directas en la calidad del sueño, en la capacidad de concentración y, por tanto, en el aprendizaje y el rendimiento académico. Una mente sana requiere de un cuerpo equilibrado, y es nuestra responsabilidad como adultos concienciar sobre estos ‘enemigos’ invisibles del bienestar.

Noticias relacionadas

Este quinto ciclo es una invitación a la reflexión compartida. Queremos que el Salón Rioja sea, un año más, el punto de partida para construir una juventud más sana y acompañada. Porque la salud mental infantojuvenil es, ante todo, una responsabilidad colectiva que debe abordarse desde la veracidad y la prevención.