Yolanda Besteiro: "Al marcar la X Solidaria, ni pagas más ni te devuelven menos"

¿Qué es la X Solidaria?

Cada año, al realizar la declaración de la renta, las personas contribuyentes tenemos la opción de decidir el destino de una parte de nuestros impuestos. La casilla 106 de Fines Sociales, más conocida como la X Solidaria, nos permite destinar un 0,7% a la asignación tributaria del IRPF para políticas sociales, en beneficio de millones de personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.

¿Qué importancia tiene marcarla?

Marcar la X Solidaria parece un gesto pequeño, pero para millones de personas significa esperanza, igualdad y un futuro mejor. En un contexto de dificultades sociales y económicas, precisamos que las personas contribuyentes la marquen porque esto permite que las oenegés continúen trabajando y reforzando su labor para apoyar a millones de personas que lo necesitan a través de los proyectos sociales que desarrollan.

¿Qué tipo de proyectos sociales?

Gracias al sencillo gesto de marcar la X Solidaria, cada año se llevan a cabo acciones tan importantes como la atención a personas mayores en centros de día, el apoyo a personas con discapacidad y sus familias, la ayuda a personas sin hogar, la lucha contra la violencia de género, la inclusión laboral, el acompañamiento a la población rural o la atención psicosocial a personas con cáncer, por poner algunos ejemplos.

¿Cómo se decide a qué se destina este dinero?

Los programas que desarrollan las oenegés son concedidos de manera fundamentada, a través de las subvenciones de las diferentes administraciones, y su control está sujeto a la Intervención General del Estado. La gestión de los fondos se realiza entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas.

¿Cómo ha evolucionado la recaudación?

Desde que la Plataforma de ONG de Acción Social inició en 2002 esta campaña de sensibilización, hemos pasado de 6.887.666 declarantes que marcaban esta casilla a 12.395.024 en 2025, el 50,5% de las personas que realizan la declaración de la renta. En cuanto a la recaudación, hemos pasado de 115 millones de euros en 2002 a más de 567 en 2025, 54,5 millones más que el año anterior.

¿Cuánto se recaudaría si todo el mundo marca la X Solidaria?

Se podría alcanzar la cifra de 972 millones de euros. Esto pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para que cada vez más contribuyentes se sumen.

¿Marcar la X Solidaria supone algún coste adicional?

No tiene ningún coste económico para la persona contribuyente, pero sí un impacto inmenso para las personas que realmente lo necesitan. Al seleccionar la casilla 106, lo que estás haciendo es decidir que un 0,7 % de tu IRPF se destine a proyectos sociales, sin pagar más ni que te devuelvan menos.

¿Se puede marcar la casilla X Solidaria junto con la de la Iglesia Católica?

Exacto, se pueden marcar ambas casillas simultáneamente. La una no excluye a la otra; al contrario, si marcas ambas, destinas un 0,7% a cada una, es decir, un 1,4% de tus impuestos, a diferentes causas sociales. Es muy importante que las personas que marcan exclusivamente la casilla de la Iglesia sepan que, si además marcasen la X Solidaria, estarían favoreciendo el desarrollo de proyectos sociales de oenegés católicas que también reciben subvenciones del IRPF.

¿Qué ocurre si se deja la casilla en blanco?

Cuando la persona contribuyente deja la casilla en blanco, el Gobierno destina este dinero a los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, las personas contribuyentes pierden la oportunidad de decidir libremente sobre el destino de ese 0,7% de sus impuestos y, con ello, la posibilidad de apoyar proyectos sociales que ayudan a millones de personas que lo necesitan.

¿Qué mensaje quiere transmitir a las personas contribuyentes que aún no marcan la X Solidaria en su declaración de la renta?

Quiero recordar a todas las personas contribuyentes que marcar la X Solidaria es mucho más que una decisión en la declaración de la renta: es un gesto de compromiso, de empatía y de solidaridad que no cuesta nada, porque ni pagas más ni te devuelven menos, pero que puede cambiar profundamente la vida de millones de personas.

¿Tanto poder tiene ese gesto?

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Cada persona lleva dentro un poder capaz de transformar realidades. Y ese poder se despierta con un gesto sencillo pero legendario: marcar la casilla de Fines Sociales o X Solidaria al hacer la declaración de la renta. Gracias a esta decisión, un 0,7 % de tus impuestos se convierte en apoyo directo para quienes más lo necesitan, a través de proyectos sociales impulsados por oenegés que trabajan cada día para que nadie quede atrás, consiguiendo una sociedad más justa, inclusiva a igualitaria. Un sencillo gesto, pero legendario, que abre puertas a la esperanza y que deja una huella inmensa en la vida de muchísimas personas.