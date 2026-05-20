Tras 20 años, toca cumplir

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cumple 20 años. Y queremos celebrarlo como lo que es: un marco de derechos, un compromiso público y una obligación que sigue plenamente vigente.

#CumpleLaConvención es una campaña de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) para invitar a las instituciones públicas a cumplir la Convención de forma efectiva, sostenida y en todas las políticas públicas. El concepto creativo de campaña parte precisamente de ese doble sentido del verbo cumplir: años y obligaciones.

Esta campaña nace para recordar que la Convención no es un texto simbólico ni declarativo. Es un tratado internacional vinculante, por lo que su cumplimiento no es opcional, sino una responsabilidad pública permanente.

A 20 años de su aprobación, la Convención sigue obligando. Las personas con discapacidad cumplen. El movimiento asociativo cumple. Cocemfe cumple. La cuestión es si ese compromiso se está traduciendo en un cumplimiento estructural y sostenido por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar derechos.

Por eso, esta campaña no se plantea desde la confrontación ni desde la denuncia puntual, sino desde una apelación constructiva a la responsabilidad institucional. Y lo hacemos poniendo el foco en el artículo 4 de la Convención, porque es el que establece las obligaciones generales de los estados para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

Eso implica, entre otras responsabilidades, adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar derechos; modificar o derogar normas, prácticas y costumbres que constituyan discriminación; incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas públicas; promover la accesibilidad, los apoyos y las tecnologías adecuadas; consultar y colaborar activamente con las organizaciones representativas de personas con discapacidad y evitar cualquier retroceso en derechos.

La Convención supuso un cambio estructural en el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, alejándose de enfoques asistenciales o caritativos. En España y Aragón ha habido avances, pero su aplicación práctica sigue presentando déficits en ámbitos como la accesibilidad universal, la autonomía personal o la igualdad efectiva en el acceso a servicios públicos.

Cumplir es también contar con nosotras y nosotros. La propia Convención reconoce el papel activo de las personas con discapacidad y organizaciones en el seguimiento y defensa de su cumplimiento.

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Cocemfe Aragon somos 79 entidades que representamos a 70.000 personas con discapacidad física y orgánica y pedimos que la discapacidad esté presente en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Demandamos que se eliminen barreras y discriminaciones. Proponemos que la consulta a las organizaciones representativas no sea excepcional, sino una práctica democrática estable. Y exigimos que el cumplimiento de la Convención se traduzca en hechos.