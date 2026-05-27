Amélie Gauthier, miembro del equipo humanitario de Oxfam Intermón: "Una actuación decidida puede evitar una crisis mucho mayor"

¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el brote de cólera en el Congo?

El brote ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional y preocupa la propagación del virus en zonas afectadas por el conflicto y de difícil acceso del este de la República Democrática del Congo. Ya hay indicios de propagación más allá del epicentro inicial, en Ituri, con casos en Goma y Kinshasa y en Uganda, y alertas en otros países vecinos. Hay riesgo de propagación regional e internacional si no se refuerza rápidamente la respuesta. Además, es una cepa rara, Bundibugyo, para la que no hay una vacuna disponible de forma masiva, y con una elevada tasa de mortalidad de entre el 30 y el 50%.

¿Qué capacidad de respuesta tiene el sistema sanitario congoleño?

En el último año ha habido un abandono en el sector humanitario, y en especial, en el de la salud. La falta de financiación ha llevado al cierre de centros médicos, la escasez de medicamentos vitales y la reducción de los servicios sanitarios. Todo esto, además del conflicto en el este del país, está dificultando la gestión de la crisis. Cuando los sistemas sanitarios se ven mermados, enfermedades como esta se propagan rápidamente sin control.

¿En qué condiciones viven las comunidades más golpeadas?

La crisis en la R. D. del Congo sigue siendo una de las más complejas a nivel global. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, los procesos de paz siguen siendo frágiles, y la violencia persistente dificulta cualquier mejora para las personas vulnerables. Hay 5,6 millones de personas desplazadas dentro del país y 26,5 se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, de los que cuatro millones están en situación de emergencia. Las mujeres y las niñas son las más afectadas, y muchas de ellas se enfrentan a la explotación, los abusos y la amenaza constante de sufrir agresiones.

¿Cómo les están afectando los recortes de la ayuda internacional?

Una crisis de financiación humanitaria está comprometiendo la respuesta a las necesidades esenciales en materia de seguridad, agua, alimentos y salud. En 2025, se financió tan solo el 24% del total de las necesidades humanitarias del país. El este perdió casi el 70% de la ayuda humanitaria cuando la agencia de cooperación estadounidense (USAID) cerró el año pasado, una tendencia agravada por los importantes recortes de otros donantes principales, como el Reino Unido, Suecia o Suiza. La suspensión de la ayuda estadounidense, más de 900 millones que financiaban la respuesta humanitaria y del sector de la salud, pone en riesgo la vida de millones de personas.

¿Ha desplegado ya Oxfam Intermón algún tipo de respuesta?

Oxfam está actuando ante el rápido aumento de casos, principalmente en las provincias de Ituri y Kivu Norte, centrando sus esfuerzos en la prevención a través del acceso a agua, saneamiento e higiene, y en la distribución de materiales básicos como jabón y cloro, el control de infecciones y el trabajo con las comunidades, con el fin de romper la cadena de transmisión y contener la propagación de la enfermedad.

¿Está viendo comprometida Oxfam Intermón su capacidad de respuesta a causa de los recortes?

Cancelar la ayuda humanitaria de forma masiva y abrupta tiene consecuencias muy graves. En Oxfam Intermón teníamos un proyecto, que financiaba Estados Unidos, con el que dábamos agua potable, atención sanitaria, saneamiento y ayuda económica a 700.000 personas, pero se ha visto reducido drásticamente, dejando a quienes más lo necesitan sin la ayuda esencial.

¿Qué riesgos se corren si no se logra una financiación suficiente?

Lo importante ahora es centrar los esfuerzos en romper las vías de transmisión de la enfermedad y trabajar con las comunidades afectadas para reforzar las medidas de higiene y la detección temprana. Este brote es grave y requiere atención urgente, pero aún se encuentra en una fase en la que una actuación decidida puede evitar una crisis mucho mayor. Reforzar el apoyo ahora ayudará a contener el brote, proteger a las comunidades vulnerables y evitar una mayor desestabilización de la región.

¿Qué pide Oxfam Intermón a la comunidad internacional?

Noticias relacionadas

La financiación inmediata es fundamental para evitar la propagación descontrolada del virus y reducir el riesgo de una crisis sanitaria regional más amplia. Se necesita con urgencia una financiación rápida, flexible y multisectorial para apoyar las operaciones de vigilancia, tratamiento, participación comunitaria y logística. Oxfam Intermón necesita unos 10 millones de euros para ayudar a las poblaciones afectadas a contener el brote, para seguir proporcionando agua potable e instalaciones sanitarias, jabón y dispositivos para el lavado de manos y sensibilizando a la población para que adopte medidas de higiene estrictas que limiten la propagación.