Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan de rescate clubesMarcelino IglesiasPortería Real ZaragozaMovilizaciones escuela públicaMasajista condenadoCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

Economía para la dignidad humana

Carlos Gómez Bahillo

Presidente de Cáritas Aragón - La Rioja

El compromiso solidario de Cáritas Aragón, entidad formada por las Cáritas de las seis diócesis aragonesas, contribuye a la economía social y facilita la inclusión de los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma. Y para ello promueve un modelo socioeconómico que prioriza la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental y la justicia social, es decir, un modelo centrado en las personas y el cuidado de la vida y del planeta. Una economía que escuche y atienda, que cuide, que sume y que cambie y transforme personal y socialmente.

El Informe de Economía Solidaria de Cáritas Aragon 2025, que se presentó hace unos días, recoge la realidad de exclusión existente en nuestra sociedad, y que quedó también reflejada en el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de Aragón 2025 (Informe Foessa). El riesgo de exclusión afecta a 66.100 hogares y 200.300 personas que sufren el estancamiento de sus salarios en términos reales, el elevado precio del alquiler de las viviendas y la precariedad laboral, que hace que en muchos casos el trabajo no garantice la inclusión social. El riesgo de exclusión social es mayor y afecta principalmente a mujeres, a parados de larga duración, mayores de 45 años y personas con escasa cualificación, afectadas por la brecha digital o con cargas familiares.

Para ayudar a salir de esta situación y facilitar la inserción social y laboral, Cáritas promueve programas integrales de empleo, que abarcan desde la acogida y orientación laboral hasta la formación técnica específica y el desarrollo de competencias digitales. En 2025, se ha acompañado a 2.960 personas en la búsqueda de empleo, y lo han conseguido el 26,18%, es decir, 775 personas.

Además, Cáritas Aragón contribuye a la generación de empleo a través de sus empresas de inserción y de economía social en sectores relacionados con la sostenibilidad ambiental, la economía circular y los servicios locales. En ellas se han proporcionado en este último año contratos de trabajo y acompañamiento técnico social a 166 personas, facilitando su preparación para una posterior incorporación en un mercado laboral normalizado.

Para llevar a término estos programas de inserción, se destinaron 6.085.698 euros a iniciativas de economía solidaria, de los que 2.133.584 euros fueron dedicados a programas de empleo, que incluyen orientación laboral, intermediación con empresas y formación. El resto, 3.859.296 euros, fueron a parar a empresas de inserción y centros especiales de empleo.

Noticias relacionadas

Cáritas pretende sensibilizar a la sociedad a través de una red de tiendas sostenibles y de comercio justo, convertidas en espacios de sensibilización comunitaria, sobre el impacto socioambiental de nuestras decisiones de consumo. También lo hace a través de la incidencia política, con campañas y denuncias en los medios de comunicación y las redes sociales sobre la precariedad laboral y la inestabilidad en el acceso a la vivienda, y reclamando el respeto a los derechos ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents