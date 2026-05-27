Economía para la dignidad humana

El compromiso solidario de Cáritas Aragón, entidad formada por las Cáritas de las seis diócesis aragonesas, contribuye a la economía social y facilita la inclusión de los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma. Y para ello promueve un modelo socioeconómico que prioriza la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental y la justicia social, es decir, un modelo centrado en las personas y el cuidado de la vida y del planeta. Una economía que escuche y atienda, que cuide, que sume y que cambie y transforme personal y socialmente.

El Informe de Economía Solidaria de Cáritas Aragon 2025, que se presentó hace unos días, recoge la realidad de exclusión existente en nuestra sociedad, y que quedó también reflejada en el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de Aragón 2025 (Informe Foessa). El riesgo de exclusión afecta a 66.100 hogares y 200.300 personas que sufren el estancamiento de sus salarios en términos reales, el elevado precio del alquiler de las viviendas y la precariedad laboral, que hace que en muchos casos el trabajo no garantice la inclusión social. El riesgo de exclusión social es mayor y afecta principalmente a mujeres, a parados de larga duración, mayores de 45 años y personas con escasa cualificación, afectadas por la brecha digital o con cargas familiares.

Para ayudar a salir de esta situación y facilitar la inserción social y laboral, Cáritas promueve programas integrales de empleo, que abarcan desde la acogida y orientación laboral hasta la formación técnica específica y el desarrollo de competencias digitales. En 2025, se ha acompañado a 2.960 personas en la búsqueda de empleo, y lo han conseguido el 26,18%, es decir, 775 personas.

Además, Cáritas Aragón contribuye a la generación de empleo a través de sus empresas de inserción y de economía social en sectores relacionados con la sostenibilidad ambiental, la economía circular y los servicios locales. En ellas se han proporcionado en este último año contratos de trabajo y acompañamiento técnico social a 166 personas, facilitando su preparación para una posterior incorporación en un mercado laboral normalizado.

Para llevar a término estos programas de inserción, se destinaron 6.085.698 euros a iniciativas de economía solidaria, de los que 2.133.584 euros fueron dedicados a programas de empleo, que incluyen orientación laboral, intermediación con empresas y formación. El resto, 3.859.296 euros, fueron a parar a empresas de inserción y centros especiales de empleo.

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Cáritas pretende sensibilizar a la sociedad a través de una red de tiendas sostenibles y de comercio justo, convertidas en espacios de sensibilización comunitaria, sobre el impacto socioambiental de nuestras decisiones de consumo. También lo hace a través de la incidencia política, con campañas y denuncias en los medios de comunicación y las redes sociales sobre la precariedad laboral y la inestabilidad en el acceso a la vivienda, y reclamando el respeto a los derechos ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.