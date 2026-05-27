Negocios que dan vida

El programa de Acción Social de CaixaBank busca a emprendedores rurales con proyectos en funcionamiento para, tras detectar su potencial y necesidades, ofrecerles ayuda económica, formación y acompañamiento. La entidad bancaria ha lanzado la sexta edición del programa Tierra de Oportunidades, una iniciativa orientada a impulsar el emprendimiento y el desarrollo económico en el medio rural para favorecer la creación de empleo y generar nuevas oportunidades, contribuyendo a la cohesión territorial y a fijar población.

«El programa apoya proyectos viables y con arraigo local, capaces de dar respuesta a las necesidades reales de cada comarca», indica Jorge García, responsable de Acción Social en la Territorial Ebro de CaixaBank. El banco apuesta por esta iniciativa porque entiende que «el emprendimiento es una herramienta clave para afrontar el reto demográfico y fortalecer el tejido económico y social del medio rural, siempre desde un enfoque colaborativo y alineado con el territorio».

La convocatoria se dirige a emprendedores que desarrollan su actividad en municipios de hasta 5.000 habitantes. En 2026, Tierra de Oportunidades llega a más territorios que nunca, hasta un total de 54 comarcas de 49 provincias, de las que saldrán los 216 proyectos seleccionados para incorporarse al programa formativo nacional El reto de Tierra de Oportunidades, que conecta a emprendedores rurales de todo el país.

De manera progresiva, hasta el 5 de junio, CaixaBank está lanzando una convocatoria por comarca, en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) o Grupos de Acción Local (GAL) de cada zona. Cada grupo cuenta con una aportación de 10.000 euros, 4.000 para ayudas directas a emprendedores, y 6.000 para acciones de formación, acompañamiento y mentorización.

Para esta edición, CaixaBank ha suscrito en Aragón convenios de colaboración con tres GDR Leader, uno por provincia; en Teruel, con la Asociación de Desarrollo Gudar-Javalambre y Maestrazgo (Agujama); en Huesca, con Ceder-Monegros; y con Adefo Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza.

Javi Metal, taller apoyado por Agujama en Rubielos de Mora (Teruel). / EL PERIÓDICO

Los gerentes de estas tres entidades aragonesas coinciden en que Tierra de Oportunidades encaja a la perfección en la estrategia de desarrollo rural impulsada por cada grupo en sus respectivos territorios. «Compartimos un objetivo fundamental: generar oportunidades reales para vivir, trabajar y emprender en nuestras comarcas», sostiene Pilar Machín, la responsable de Ceder-Monegros.

Agujama, por ejemplo, apoya desde hace años proyectos privados y públicos orientados al desarrollo económico, social y cultural del territorio, «y Tierra de Oportunidades nos puede ayudar a reforzarlo, aportando recursos adicionales para emprendedores», afirma su gerente, Enrique Asín. «A menudo, el mayor reto de emprender en el medio rural es el sentimiento de soledad en el proceso. Ahí es donde este programa marca la diferencia», apunta Machín.

El programa «supone un complemento fabuloso para nuestro Semillero de Ideas Emprendedoras, un servicio de Adefo Cinco Villas para acompañar a emprendedores desde la primera idea de negocio hasta su puesta en marcha», pone como ejemplo la gerente de este GDR Leader, Maite González.

Los tres gerentes coinciden también al señalar la despoblación y el envejecimiento como los principales desafíos para sus comarcas. «Somos un territorio extenso, con baja densidad de población y con importantes retos demográficos», apunta Machín. Y, «sin actividad económica, empleo y servicios, resulta muy difícil que la población joven permanezca en el territorio o que nuevas familias decidan instalarse en él», agrega Asín.

«Cada negocio que abre o se consolida, contribuye a sostener servicios, generar movimiento económico y fortalecer la vida social del territorio», asegura Machín. «Y ha sido precisamente el impulso del autoempleo y las microempresas lo que ha permitido que jóvenes y familias se queden a vivir en el pueblo, vuelvan o migren desde las ciudades», añade González.

A este objetivo lleva contribuyendo Tierra de Oportunidades desde 2021. «Tras seis ediciones, el programa ha demostrado su capacidad para activar el emprendimiento rural, generar oportunidades y fortalecer el tejido económico local», recuerda el responsable de Acción Social en la Territorial Ebro de CaixaBank. «Estamos hablando de más de 7.000 emprendedores apoyados, más de 670 proyectos premiados y 193 alianzas territoriales».

Los grupos de desarrollo rural: el nexo con la realidad de cada territorio

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) son entidades sin ánimo de lucro que trabajan para el desarrollo rural con fondos europeos y en colaboración con las administraciones, entidades sociales, empresas y ciudadanía de sus territorios. En las seis ediciones de Tierra de Oportunidades, CaixaBank siempre ha contado con su apoyo porque «conocen perfectamente su territorio, su tejido económico y las necesidades reales de las personas emprendedoras», opina Jorge García.

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«Canalizar el programa a través de los GDR permite adaptar las acciones de formación, dinamización y apoyo a la realidad de cada comarca, asegurando que los proyectos estén bien alineados con el territorio y tengan un mayor impacto», añade. Y asegura que «Agujama, Ceder Monegros y Adefo Cinco Villas cuentan con una trayectoria consolidada, una red activa de emprendedores y una clara implicación en el desarrollo de sus comarcas, lo que garantiza una correcta ejecución del programa y un acompañamiento cercano a los proyectos participantes».