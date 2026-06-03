Zaragoza como tablero de juego

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hablan de pobreza, igualdad, medio ambiente o participación juvenil. Temas que muchas veces parecen lejanos, pero que también están presentes en nuestras calles, en nuestros barrios y en la forma en la que construimos ciudad cada día.

Así nace Zaragoza en Acción: Ciudadanía Global en Movimiento, un proyecto impulsado por la Fundación Familias Unidas, dentro del programa europeo GEAR UP!, y el Ayuntamiento de Zaragoza, que convierte la ciudad en un gran mapa educativo y participativo para jóvenes. La idea es sencilla: recorrer la capital aragonesa descubriendo lugares vinculados a los 17 ODS y hacerlo desde el juego, la exploración y la participación.

Porque, muchas veces, los jóvenes no necesitan más discursos, sino experiencias que les permitan conectar con los problemas reales del mundo desde aquello que viven cada día. Hablar de pobreza desde una entidad social del Casco Histórico. Reflexionar sobre igualdad en la Casa de la Mujer. Pensar en sostenibilidad desde espacios culturales, tecnológicos o comunitarios de la ciudad. Comprender que el cambio climático, la desigualdad o el acceso al agua no son cuestiones abstractas, sino desafíos que también existen en Zaragoza.

El proyecto utiliza mapas físicos e interactivos, retos gamificados, un juego de tablero vinculado a los ODS y herramientas digitales para acercar la ciudadanía global a jóvenes de entre 15 y 30 años. La propuesta convierte Zaragoza en un espacio para jugar, descubrir y reflexionar en grupo sobre los grandes desafíos sociales y ambientales. Pero busca algo todavía más importante: despertar preguntas. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué papel tiene la juventud en la transformación social? ¿Cómo pasamos de la indiferencia a la implicación?

Vivimos un momento en el que muchas personas jóvenes sienten que los grandes problemas les superan: saturación informativa, incertidumbre o sensación de falta de futuro. Frente a eso, creemos que es necesario crear espacios donde puedan sentirse parte activa del cambio y no simples espectadores.

Zaragoza en Acción responde precisamente a esa necesidad. A la de sacar la educación de las aulas tradicionales y llevarla al espacio público. A la de conectar lo local con lo global desde una mirada crítica, creativa y cercana.

Además, el proyecto incorpora una dimensión especialmente valiosa: el intercambio con jóvenes de Nicaragua vinculados a proyectos de cooperación internacional de la entidad. No se trata de hablar ‘sobre’ otros territorios, sino de generar diálogo entre jóvenes que viven realidades distintas, pero comparten preocupaciones comunes: el empleo, el medio ambiente, la igualdad o el futuro de sus comunidades.

La ciudad se convierte así en un aula abierta, un tablero de juego y un espacio de experiencias donde aprender, reflexionar y actuar. Porque Zaragoza no es solo nuestra ciudad, sino parte de un mundo que entre todos tenemos que transformar para hacerlo más justo, sostenible y humano.

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