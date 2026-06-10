Accesibilidad para comunicar mejor

El marketing ha demostrado su capacidad para crear tendencias, modificar hábitos y acelerar cambios sociales. Hoy afronta un nuevo reto: lograr que sus mensajes lleguen a las personas.

La accesibilidad en el marketing ya no puede entenderse como un añadido técnico al final de una campaña. Debe incorporarse desde la estrategia, la creatividad, el diseño, los contenidos, los canales y la medición. Porque, si una campaña no puede ser vista, escuchada y comprendida por una parte de la sociedad, no está cumpliendo su función.

El pasado 3 de junio, Ilunion presentó la segunda edición de la Guía de Marketing y Comunicación Inclusiva, una herramienta práctica para acompañar a marcas, agencias y profesionales. Su objetivo es ambicioso: ayudar a crear contenidos accesibles, inclusivos, con recomendaciones para canales digitales, eventos, documentos, packaging, espacios físicos y puntos de venta.

La accesibilidad tiene una dimensión práctica: subtitular vídeos, incorporar audiodescripción, usar textos alternativos, elegir tipografías legibles, garantizar contrastes, redactar en lenguaje claro, diseñar webs navegables con teclado o asegurar eventos con señalización, lengua de signos y materiales accesibles.

Son acciones que mejoran la experiencia de las personas con discapacidad y también la de cualquier usuario que necesita entender con rapidez una información compleja o se encuentra en situaciones físicas, lumínicas o auditivas limitadas.

Reducir la accesibilidad a una cuestión funcional sería simplista, porque es también una cuestión ética y de derechos. Comunicar de forma accesible es reconocer que todas las personas tienen derecho a recibir información, decidir y relacionarse con las marcas en igualdad de condiciones. Significa no dejar a nadie fuera por una barrera que podía haberse evitado.

Además, mejora la creatividad. Obliga a simplificar sin perder profundidad, a diseñar con rigor y a construir mensajes universales. Una comunicación accesible es más clara, más útil y más humana. Y, por tanto, más eficaz.

La diversidad y la inclusión influyen cada vez más en la relación entre marcas y consumidores. Según recoge la guía, el 70% de las personas a nivel global afirma que ambas influyen en sus decisiones de compra, y en España, ocho de cada diez las consideran determinantes al elegir una marca. Sin embargo, queda camino: la presencia de personas con discapacidad en la publicidad sigue siendo residual.

Esta guía no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Una invitación a revisar cómo comunicamos, detectar barreras invisibles y asumir que la inclusión no se declara: se diseña, se produce, se publica y se mide. En un mundo saturado de mensajes, la diferencia no estará solo en comunicar más, sino en comunicar mejor.

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La accesibilidad es, en definitiva, el lenguaje universal de la empatía. Pocas cosas conectan más que una marca que demuestra, con hechos, que todas las personas importan.