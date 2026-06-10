Perseguidos por ser albinos

Chipiliro Lasto, albino de Malawi, estuvo a punto de ser secuestrado por tres hombres en 2019. Entonces pudo escapar. De lo contrario, seguramente habría sido descuartizado para traficar con sus miembros, ya que la creencia popular atribuye propiedades mágicas al organismo de las personas albinas «en determinadas zonas del África oriental y meridional, debido a falsas creencias de que las partes de sus cuerpos atraen riqueza y poder», explica la activista zaragozana de origen burundés Shani Sadiki Ngutegure.

Tras este suceso, Lasto apareció en medios de comunicación internacionales promocionando el dispositivo de alarma que el Gobierno de Malawi empezaba entonces a distribuir entre los albinos del país para protegerlos de los ataques. Pero, según Ngutegure, «la preocupación persiste», pues Malawi «acumula más de 170 delitos desde 2014 contra este colectivo, pese al endurecimiento de la presencia policial».

Lamentablemente, el reciente asesinato ritual de Chipiliro Lasto ha venido a sumarse a esa infame lista. El pasado mes de marzo, volvió a desaparecer, pero esta vez no tuvo tanta suerte como en 2019. Tenía 36 años y parte de sus restos, sin antebrazos ni piernas, aparecieron sobre una tumba en el cementerio de Yemba, en Lilongwe. Hace unos días, la policía de Malawi detenía a un primer sospechoso, que trataba de vender los miembros amputados de Chipiliro.

Este espeluznante suceso no es un caso aislado. Las personas albinas son uno de los colectivos más marginados y estigmatizados en algunos países africanos, en los que la superstición lleva a considerar que están dotadas de poderes, ya sea benéficos o maléficos, en función de las creencias locales. En los casos más extremos, sufren abandono infantil, secuestros, mutilaciones y asesinatos.

Además, los prejuicios las condenan a la exclusión social, el aislamiento y la marginación. Y a ello hay que añadir que son propensas a desarrollar discapacidad visual por su falta de melanina, y extremadamente vulnerables ante el cáncer de piel, por lo que muchas mueren antes de cumplir los 40 años.

Peor aún que en Malawi es la situación en Tanzania, «históricamente, el punto más negro», señala Ngutegure. Aunque los países donde con mayor fuerza persisten las redes clandestinas de tráfico de órganos y la persecución en entornos rurales son Mozambique y la R. D. del Congo, pese a que «la presión internacional ha reducido los ataques masivos en la última década, pero el peligro sigue latente», agrega.

Para esta activista afroaragonesa, «la situación es crítica», alerta, tanto por la violencia y la discriminación que sufren los albinos, como por lo que respecta a su acceso limitado a los derechos económicos, sociales y culturales. Por esta razón, Naciones Unidas conmemora cada 13 de junio el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Y, en Zaragoza, será Shacoa, la asociación cultural y humanitaria fundada por la propia Shani Sadiki hace justo dos años, la entidad que lidere esta celebración, junto a la Casa de las Culturas.

El programa de actos organizado por Shacoa lleva por título Voces sin color: el desafío de nacer albino entre el desconocimiento en España y la persecución en África. La intención de Ngutegure es «educar, eliminar prejuicios sobre su empleabilidad y accesibilidad, y recordar que esto no es solo una condición médica, sino una causa de derechos humanos». Algo que considera «urgente porque, mientras en África las personas albinas sufren exclusión y violencia extrema por las supersticiones, en España nos enfrentamos a un muro de invisibilidad».

La activista sostiene que «el respaldo institucional es clave para que este mensaje llegue a la ciudadanía. La Casa de las Culturas y la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza es nuestro principal aliado logístico y técnico, integrando nuestras reivindicaciones en su agenda oficial de convivencia e interculturalidad. Y, gracias a esto, hemos diseñado un programa diverso y abierto al público».

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La estrella invitada de estos actos será Constance Katihabwa, conocida activista albina burundesa y fundadora de la asociación Live Together as Family, la contraparte local de Shacoa en Burundi. De hecho, Ngutegure compartió con ella un viaje humanitario al que también es su país de origen, el verano pasado, para cooperar con comunidades albinas, un hecho que ha quedado reflejado en un documental que se estrena este jueves.