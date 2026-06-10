Pilar Monzón, secretaria técnica de REAS Aragón: "Unidos, podemos atender las necesidades básicas de todos"

¿Por qué eligieron ‘Cuando la realidad supera la ficción’ como lema de las XXXI Jornadas de Economía Solidaria de REAS Aragón?

La motivación fueron las realidades y las crisis que estamos viendo a nuestro alrededor, desde la deriva climática del planeta hasta noticias recientes de Aragón, como la supresión del reparto de fruta en los colegios, la apertura masiva de centros de datos, la falta de acceso a la vivienda, los trabajos precarios… Vivimos un momento que parece una película, y no en el buen sentido. Tirando de ese hilo, decidimos jugar con ese guiño cinéfilo para encuadrar los temas que nos apetecía tocar en las jornadas. Y hay películas, cómo no, distópicas, que nos cuadraban muy bien.

En la difusión de las jornadas, REAS Aragón apelaba a la economía solidaria para salir del ‘sálvese quien pueda’. ¿Así ven el tiempo que nos ha tocado vivir?

Sí, porque todas las cosas que están pasando te parecen tan grandes, que uno dice, ‘saca adelante tu vida, y ya está’, porque te ves impotente. Y luego ves ese individualismo también en los movimientos sociales, ya que parece que la gente protesta, pero no se compromete a cambiar las cosas. Sin embargo, en las redes de economía solidaria llevamos ya 30 años demostrando con acciones que antes no existían, como la vivienda cooperativa en cesión de uso o los supermercados cooperativos, la capacidad colectiva que tenemos las personas cuando nos unimos para atender las necesidades básicas de todos. Es verdad que la realidad supera la ficción, pero también lo es que la economía solidaria sigue siendo válida ante ese ‘sálvese quien pueda’.

¿Y qué propone la economía solidaria frente al ‘sálvese quien pueda’?

La economía solidaria es una propuesta de transformación del sistema, no son parches. Por ejemplo, no es que haya que reciclar, es que hay que crear las industrias desde la conciencia de los límites planetarios. La clave está en comenzar y transformar las cosas con las claves de la economía social, que pone a las personas y al planeta en el centro.

La sesión del lunes llevaba por título ‘La esperanza contraataca’. ¿Creen que existe un clima de desánimo?

Hay un término, ecoansiedad, que define esos momentos en los que te abruma todo lo que pasa. Como expusieron Yayo Herrero y José Luis Fernandez Casadevante Kois, si miras desde arriba, solo ves crisis y guerras, pero si bajas a ras de suelo, se están haciendo muchas cosas por los demás, con tus vecinos, sin preguntar a quién votan, o con el ampa, cubriendo necesidades. Y así es como vamos a tener que trabajar, creando comunidad y reforzando vínculos y relaciones. Buscando espacios de encuentro es cómo tenemos que sacar adelante las cosas que necesitamos para sostener la vida.

¿Cómo puede contribuir la economía solidaria a esa acción colectiva?

La economía solidaria tiene muy en cuenta que somos interdependientes, es decir, que nos tenemos que relacionar y cuidar, y ecodependientes. Solo tenemos un planeta y no podemos traspasar los límites del consumo y la explotación. Pero además es un modelo muy democrático y cooperativo, y tiene ese valor diferencial, por ejemplo, frente al tecnocapitalismo, que pretende llenar todo de parques eólicos y fotovoltaicos para beneficio de unos pocos, frente a una comunidad energética, donde cada territorio decide democráticamente cómo consume y es para todos.

La segunda sesión hacía referencia a ‘Los juegos del hambre’. ¿Cómo se contrapone la economía solidaria a una sociedad que se depreda a sí misma?

La economía solidaria siempre hace las cosas desde lo colectivo. Y el segundo día de las jornadas se mostraron realidades diferentes: la rural, la de las personas racializadas, la de la cultura, el mundo joven… La economía solidaria tiene muy en cuenta la diversidad entre sus valores, así como la equidad, el compromiso con el entorno y la cooperación.

La tercera sesión se inspiraba en ‘Matrix’. ¿La tecnología ya nos ha esclavizado?

Totalmente, todo lo que nos rodea está gobernado por cinco grandes tecnológicas. Y todo está pensado para que perdamos el control de nuestros mensajes y datos e incluso de nuestra gobernanza, porque te arrastra. Pero en la tercera sesión vimos que hay otras alternativas tecnoéticas. Todo lo que estamos haciendo con Google o Microsoft se puede hacer con software libre y a través de propuestas cooperativas que además comparten los valores de la economía solidaria.

Cuando Morfeo nos ofrezca la pastilla, ¿podemos elegir la de la economía solidaria?

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Sí, y muy pronto pondremos en nuestra web un repositorio de todas esas alternativas tecnológicas. Desde REAS Aragón lanzamos una llamada a la acción para construir juntos, crear comunidad y hacer un consumo responsable dentro de la economía solidaria, también en el ámbito tecnológico, igual que lo hacemos en el mercado social o con las finanzas éticas.