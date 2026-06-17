Ni un solo plato vacío

Casi la quinta parte de la ciudadanía residente en España –9,6 millones de personas, el 19,5 % de la población- se encontraba en riesgo de pobreza en 2025, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza en España, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) a principios de este mes. Esta cifra es la más baja de la serie histórica analizada y por fin se sitúa en niveles inferiores a los anteriores a la Gran Recesión.

Es decir, la tasa pobreza baja, pero muy lentamente, solo un 0,2% en comparación con 2024. Han sido necesarios 17 años para que este indicador se sitúe por debajo del valor registrado en 2008 (19,8 %). Y, aún así, esto significa que uno de cada cinco españoles se ve obligado a sobrevivir con menos de 12.220 euros al año, lo que incide directamente en su capacidad de cubrir necesidades básicas, incluida una alimentación adecuada.

«Detrás de las cifras de pobreza y exclusión social hay millones de personas y familias que afrontan dificultades reales para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación. Muchas de ellas siguen viéndose obligadas a tomar decisiones muy difíciles para llegar a fin de mes y a renunciar incluso a aspectos esenciales de su bienestar», advierte Pedro Llorca, presidente de a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

En este contexto, los bancos de alimentos se convierten en un aliado indispensable para miles de familias, cuya precariedad las lleva a depender de ellos para tener acceso a una alimentación integral. En muchos hogares, la comida que les suministra alguno de los 53 centros asociados a la Fesbal es el único modo de poder hacer frente a otros gastos domésticos, como las facturas de la luz y del agua o las actividades extraescolares de los niños.

Si no fuera por esta ayuda, muchas de estas familias se verían obligadas a elegir entre comer o cubrir el resto de sus necesidades. Solamente del Banco de Alimentos de Zaragoza dependió en 2025 la alimentación de más de 20.000 personas.

Almacén de un banco de alimentos. / FESBAL

Son muchas bocas que alimentar. Pero, hace ya más de un mes, cuando la Fesbal preparaba su campaña de la Recogida de Primavera para captar fondos, el Banco de Alimentos de Zaragoza advertía desde las páginas de este diario que, a esas alturas del año, «ya tiene dificultades» en sus provisiones de alimentos y también económicas.

Para contribuir a revertir esta situación, la Fundación la Caixa y CaixaBank impulsan la séptima edición de la campaña solidaria en favor de la Fesbal Ningún hogar sin alimentos. Su propósito es recaudar dinero para que sus 53 bancos de alimentos asociados obtengan recursos destinados suministrar comida a personas en situación de vulnerabilidad a través de cerca de 6.000 entidades sociales, ayudando así a frenar la cronificación de la pobreza alimentaria en España.

De entrada, como en ocasiones anteriores, la primera donación, de un millón de euros, ya la ha aportado la Fundación la Caixa. «Trabajamos para romper el círculo de la pobreza mediante programas que impulsan la transformación, pero es imprescindible complementar este acompañamiento con la cobertura de recursos básicos como la alimentación», indica el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón.

«En CaixaBank trabajamos», destaca su director de Acción Social, Josep Parareda, «para ofrecer distintos canales de donación (bizum, banca digital, web y oficinas) con el fin de que cualquier persona, sea cliente o no, pueda colaborar de forma sencilla». En las seis ediciones de Ningún hogar sin alimentos llevadas a cabo entre 2020 y 2025, la campaña ha permitido recaudar más de 13 millones de euros en el conjunto del país y ha superado las 12.500 toneladas de alimentos básicos.

En 2025, la iniciativa recaudó alrededor de 2,1 millones de euros, un importe equivalente a 1.395 toneladas de alimentos básicos. En Aragón, consiguió superar los 46.400 euros el año pasado, más de 23.300 en Zaragoza, por encima de los 11.100 en Teruel y más de 11.800 en Huesca.

«Gracias a campañas como Ningún hogar sin alimentos podemos seguir llegando a miles de hogares en toda España. Por ello, hacemos un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía, las empresas y las instituciones, porque cada aportación, por pequeña que sea, se transforma en ayuda concreta y puede marcar una diferencia real en la vida de muchas personas», asegura el presidente de la Fesbal.

Cómo se dona y cómo se usa el dinero: contribuir es fácil y desgrava en Hacienda

La séptima edición de la campaña solidaria Ningún hogar sin alimentos estará en vigor durante todo el verano. Las personas interesadas en colaborar pueden hacer sus donaciones a través del portal www.ningunhogarsinalimentos.org, así como aportaciones por Bizum, al número 38014. Los donantes que no sean clientes de CaixaBank también pueden colaborar a través de la plataforma de banca digital de la entidad y del portal www.caixabank.es. Además, los donativos de hasta 250 euros permiten una deducción del 80% en la declaración del IRPF, y de entre el 40% y el 45% a partir de dicha cantidad.

Noticias relacionadas

La recaudación se distribuirá por todas las provincias españolas mediante los 53 bancos de alimentos asociados a la Fesbal. Con este dinero, cada banco adquiere los alimentos que necesita. Después, los clasifica, almacena y conserva para distribuirlos a personas en situación de vulnerabilidad a través de más de 6.000 entidades sociales que dependen de los bancos de alimentos para abastecerse.