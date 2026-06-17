Refugio, derechos, solidaridad y memoria

Hablar hoy de personas refugiadas y solicitantes de asilo es hablar de derechos, solidaridad y memoria. Con frecuencia, abordamos esta realidad a través de cifras y procedimientos, olvidando que detrás de cada solicitud de protección internacional hay una persona que ha tenido que abandonar su hogar para buscar seguridad y reconstruir su vida en otro lugar.

El derecho de asilo forma parte de una de las grandes conquistas jurídicas y humanitarias surgidas tras las tragedias del siglo XX. Nació de la convicción de que ninguna persona debería quedar desprotegida frente a la guerra, la persecución o la vulneración de sus derechos fundamentales. En un contexto internacional marcado por conflictos armados, desplazamientos forzosos y crisis humanitarias, ese principio mantiene hoy toda su vigencia.

Durante 2025, España registró 144.396 solicitudes de protección internacional, situándose como el tercer país receptor de la Unión Europea. La tendencia continúa en Aragón, donde durante el primer trimestre de 2026 se registraron 1.655 solicitudes.

El balance del último año deja luces y sombras. Se han producido avances en la capacidad de tramitación de expedientes, pero el reto ya no es únicamente proteger, sino garantizar que quienes han encontrado refugio puedan desarrollar su vida en condiciones de igualdad.

Quienes trabajamos cerca de esta realidad sabemos que la protección internacional no se mide únicamente en resoluciones favorables, sino en la capacidad de las personas para recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida. La experiencia demuestra que la mayoría de las personas refugiadas no aspira a depender de ayudas, sino a recuperar el control sobre sus vidas. Trabajan, estudian, emprenden, forman familias y participan en nuestras comunidades. La inclusión y la convivencia intercultural no son únicamente una cuestión de solidaridad; es también la mejor herramienta para que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir a la sociedad de la que forman parte.

El último año ha estado marcado por la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, una reforma llamada a definir las políticas europeas en esta materia durante los próximos años. Europa tiene el derecho y la obligación de ordenar sus sistemas migratorios y de asilo. Pero también tiene la responsabilidad de preservar los principios que inspiraron la creación de este sistema de protección. La gestión de las fronteras y la defensa de los derechos humanos no deberían entenderse como objetivos incompatibles, sino como elementos inseparables de una misma política.

Noticias relacionadas

Cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas nos recuerda un compromiso nacido en África que la comunidad internacional convirtió en una responsabilidad compartida: proteger a quienes se ven obligados a huir y garantizar que puedan reconstruir su vida con dignidad.