Aragón pierde una herramienta clave de cooperación

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) denuncia la decisión unilateral del Gobierno de Aragón de cancelar el convenio que sostiene la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. La decisión es grave por el fondo y por las formas.

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo nació en 2008, fruto de un acuerdo entre la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la FAS, recogiendo un trabajo previo iniciado en 2000. El pasado 9 de junio, mientras representantes de las tres partes participaban en la comisión de seguimiento de esta cátedra, la DGA comunicó la cancelación del convenio.

En ese mismo momento, la prensa aragonesa publicaba que el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia acababa de anunciar su supresión en rueda de prensa. Una decisión de este alcance exigía respeto institucional, diálogo y una explicación seria.

Durante 18 años, la cátedra ha sido un espacio fundamental para conectar a la comunidad universitaria, las oenegés de desarrollo y la ciudadanía aragonesa en torno a la cooperación internacional, la ayuda humanitaria y la educación para la ciudadanía global. Sus líneas principales de trabajo han sido tres.

En sensibilización, ha acercado a la universidad realidades del sur global y el trabajo de las entidades aragonesas mediante conferencias, actividades y semanas de cooperación. En investigación, ha impulsado estudios, jornadas, foros de debate y trabajos fin de grado y de máster sobre cooperación, además de participar en redes académicas y publicaciones especializadas. En formación, ha consolidado una oferta de calidad que culminó en el Máster de Cooperación para el Desarrollo, por cuyas nueve ediciones han pasado más de 150 estudiantes.

La desaparición de este convenio supone un retroceso en la colaboración entre instituciones públicas, universidad y sociedad civil organizada. Aragón pierde una herramienta clave para acercar la cooperación al desarrollo, los derechos humanos, la justicia global y la solidaridad internacional al ámbito universitario, debilitando un espacio que contribuía a formar una ciudadanía crítica, comprometida y consciente de los retos globales.

Esta decisión no responde a una evaluación rigurosa de los logros académicos y sociales de la cátedra. La aportación del Gobierno de Aragón apenas rondaba los 30.000 euros, pero su impacto social, educativo y académico ha sido muy relevante. La cooperación al desarrollo representa una parte ínfima del presupuesto público aragonés, pero vuelve a ser señalada mediante argumentos demagógicos que no responden a un análisis serio de las prioridades presupuestarias.

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Suprimir la cátedra debilita la universidad pública, empobrece el debate social y rompe un puente necesario con el sur global. Por ello, desde la FAS exigimos al Gobierno de Aragón que rectifique esta decisión, respete los espacios de colaboración institucional construidos durante años y deje de instrumentalizar la cooperación al desarrollo en el debate político.