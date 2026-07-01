Nace la Fundación a•Autismo

La presencia de alumnado con autismo en las aulas aragonesas se ha multiplicado por cuatro en los últimos trece años. Este llamativo aumento ha provocado que, en la era de la posverdad, muchas personas busquen explicaciones peregrinas en las redes sociales, casi siempre bulos.

Pero, ni las vacunas provocan autismo, ni hay ninguna otra razón rocambolesca a la que achacar esta subida. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, el aumento del diagnóstico se debe a una mejor capacidad de los equipos y las familias para detectar lo que antes era invisible, una afirmación refrendada también por Autismo España.

Y es que esta condición no siempre es visible, ni va ligada sistemáticamente a una discapacidad intelectual severa, ya que solo entre el 30 y el 40% de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) la tiene. Se trata de un espectro diverso, que se manifiesta de manera única en cada persona.

Según Autismo Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 1% de la población vive con TEA. Extrapolando estos datos a Aragón, se estima que unas 13.000 personas presentan esta condición del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

La comunidad autónoma cuenta con recursos para personas con discapacidad «a través de todo su ciclo vital. Sin embargo, debemos afrontar retos, como la especialización real de estos apoyos para las personas con TEA y sus familias, y la mejora en el acceso a estos recursos en entornos rurales, sobre todo cuando hablamos de la transición a la vida adulta, donde los recursos habitacionales y de vida independiente son escasos o nulos», señala Paula Rodríguez, la psicopedagoga que lleva tres años al frente de la unidad especializada a•Autismo de ATADES.

Ahora, esta unidad ha pasado a formar parte de una nueva entidad jurídica nacida de la unión estratégica de tres organizaciones referentes en el sector social: ATADES, Autismo Huesca y Autismo Teruel. Juntas, han creado la Fundación a · Autismo, un proyecto transformador para acompañar a las personas con autismo y a sus familias.

«Como madre de un chico con autismo, sé lo importante que es sentirse acompañada desde el primer momento», destaca Susana Álvarez, presidenta de ATADES y de la nueva fundación, que nace precisamente «para que ninguna familia se sienta sola y pueda encontrar apoyo, orientación y respuestas en cada etapa de la vida».

Estas tres entidades suman su experiencia, recursos y conocimiento para desplegar una red de apoyos especializados que abarca todo el itinerario vital. Con presencia en las tres capitales (Zaragoza, Huesca y Teruel), y en comarcas como La Jacetania y el Alto Gállego, a•Autismo se convierte en la primera estructura de estas características en Aragón. Su meta es romper la brecha geográfica para que ninguna persona vea limitadas sus oportunidades de inclusión por el lugar donde resida.

La vertebración del territorio y el arraigo local constituyen pilares esenciales de la nueva entidad. Severo Acín, vicepresidente primero de la fundación y presidente de Autismo Huesca, es «de un pueblo pequeño de Huesca y sus habitantes han actuado como una gran familia para nosotros y nos ayudado muchísimo con mi hijo Samuel, que ahora tiene 21 años».

Miguel Ángel Millán, vicepresidente segundo de a•Autismo y presidente de Autismo Teruel, incide en la importancia de trabajar por la equidad territorial. «Con independencia de donde nazcas, queremos trabajar por que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y de tener una vida plena».

«Este proyecto supone un paso muy importante para seguir construyendo respuestas más amplias y coordinadas», explica Paula Rodríguez, que también es miembro del Patronato de la fundación. «Queremos ser una red unificada de apoyos en toda la comunidad autónoma. Esto nos va a facilitar pasar de dar respuestas locales a ofrecer una coordinada y global, sustentada en buenas prácticas basadas en la evidencia».

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Estas respuestas engloban atención temprana, postemprana, apoyos educativos, psicoeducativos y terapéuticos y para la transición a la vida adulta y la inclusión laboral. «No hablamos solo de servicios, hablamos de proyectos de vida. Y de una sociedad que debe implicarse para que cada persona tenga su oportunidad», subraya la presidenta Álvarez.