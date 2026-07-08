La fuerza de seguir avanzando

El Informe de Desarrollo Sostenible 2026 vuelve a recordarnos una verdad incómoda: el progreso global hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es insuficiente. Sin embargo, también deja una señal relevante que a menudo pasa desapercibida: el mundo sigue comprometido.

Más de 170 de los 193 Estados miembros de la ONU continúan respaldando las resoluciones de la Asamblea General vinculadas al desarrollo sostenible. En un contexto geopolítico complejo, marcado por la transición hacia un orden mundial multipolar, este consenso, aunque frágil, constituye una base sólida sobre la que seguir construyendo.

El informe muestra avances desiguales, pero también progresos reales. España se mantiene entre los países con mejor desempeño en el Índice de los ODS, con una ligera mejora de su puntuación global (de 81,0 a 81,2), pese a descender del puesto 14 al 16 debido al avance de otros países como Islandia y Estonia.

Destaca especialmente su sólido desempeño en igualdad de género (ODS 5), situándose claramente por encima de la media internacional. En materia de trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), el descenso registrado responde en gran medida a cambios metodológicos del propio informe. En conjunto, los datos muestran una idea clara: las políticas sostenidas en el tiempo funcionan.

La clave no es solo medir el progreso, sino acelerarlo mediante la acción coordinada entre actores diversos. El desarrollo sostenible requiere investigación rigurosa, gobernanza colaborativa y una fuerte implicación de la administración, en especial de los gobiernos locales y autonómicos —que es donde las transformaciones se materializan—, de la academia, de las empresas, de la sociedad civil y de la juventud.

En este marco, las universidades desempeñan un papel esencial: forman a los profesionales que liderarán las transiciones, generan conocimiento aplicado, aportan evidencia científica para las decisiones públicas y ayudan a dar continuidad a las políticas más allá de los ciclos electorales. Cuando estos actores se coordinan, la sostenibilidad deja de ser un horizonte abstracto y se convierte en una realidad concreta, arraigada en los territorios y en la vida de las personas.

Estamos en un momento decisivo, pero no de bloqueo, sino de oportunidad. La transición ya está en marcha. Y aunque el camino es exigente, hoy contamos con más conocimiento y más herramientas que nunca para recorrerlo. El reto es claro: «nantar» el paso, coordinar mejor la acción y asegurar que la transición sea, además de inevitable, justa.

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