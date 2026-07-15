Negocios contra la despoblación: los mejores de las Cinco Villas

Un negocio de hostelería que va a pasar a abastecerse de su propia explotación agropecuaria, una protectora animal, una escuela de idiomas y una empresa de producción y venta de frutos secos son los cuatro mejores proyectos de emprendimiento rural en la comarca de las Cinco Villas de la sexta edición de Tierra de Oportunidades. CaixaBank y Adefo Cinco Villas han seleccionado a La Unduesina Agro y Forestal, PAW Protección Animal Cinco Villas, Arra Experiencias Lingüisticas y Almendras Las Pedrosas como ganadores de este programa de la entidad financiera, destinado a fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas.

Tierra de Oportunidades reconoce proyectos innovadores, sostenibles y con capacidad de atraer y retener talento y de crear empleo. "CaixaBank apuesta por esta iniciativa porque entiende que el emprendimiento es una herramienta clave para afrontar el reto demográfico y fortalecer el tejido económico y social del medio rural", explica Jorge García, responsable de Acción Social en la Territorial Ebro del banco.

Los proyectos ganadores recibirán ayudas de mil euros y se incorporarán a un programa de mentorización personalizado, en colaboración con especialistas de Voluntariado CaixaBank. Y accederán a El Reto, una iniciativa de ámbito estatal que ofrece visibilidad, acompañamiento y nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores rurales.

Además, podrán optar a ser uno de los proyectos presentados en la plataforma U4Impact para que un estudiante universitario realice su trabajo de fin de grado sobre algún reto de su empresa. Asimismo, CaixaBank ha puesto en marcha una plataforma online para generar comunidad entre todos los emprendedores.

Fomento del autoempleo

Tierra de Oportunidades "apoya proyectos viables y con arraigo local, capaces de dar respuesta a las necesidades reales de cada comarca", indica García. Y, en el medio rural, el emprendimiento es ‘fundamental’, opina, "porque genera oportunidades de empleo y autoempleo, especialmente para jóvenes y personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en su territorio". Pero no solo eso, sino que también "atrae talento, dinamiza la economía local, activa servicios, fija población y refuerza la identidad y cohesión territorial".

Una idea en la que abunda Maite González, gerente de Adefo Cinco Villas, el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) en el que CaixaBank se ha apoyado para lanzar la sexta edición de Tierra de Oportunidades en esta comarca zaragozana. "Los pueblos necesitan de un tejido empresarial vivo y dinámico para generar empleo y permitir que las personas puedan vivir de su trabajo", sostiene.

En los municipios rurales de mayor tamaño, la industria y los servicios a menudo son capaces de generar suficientes puestos de trabajo para sostener su población. "Sin embargo, en los pueblos más pequeños, esa evolución desde una economía basada en el sector primario a otra más diversificada, con capacidad de crear empleo, se ha producido de forma muy puntual. Y ha sido precisamente el impulso del autoempleo, de las microempresas, el que ha permitido que jóvenes y familias se queden a vivir en el pueblo, vuelvan o migren desde las ciudades", afirma González.

Los proyectos ganadores

Los cuatro proyectos ganadores de las Cinco Villas son ejemplos de este tipo de iniciativas. El próximo 22 de julio, sus promotores recibirán los premios en la sede de Adefo, en un evento en el que compartirán sus experiencias para inspirar a otros emprendedores que apuesten por el medio rural.

La Unduesina Agro y Forestal es una cooperativa de Undués de Lerda que gestiona un restaurante y albergue, que ahora se convertirán en punto de venta y distribución de los productos de la pequeña explotación de aromáticas, frutos rojos y ganadería caprina con la que va a ampliar su negocio. PAW Protección Animal Cinco Villas tiene su sede en Farasdués y ofrece servicios de bienestar animal, desde recogida de animales abandonados a gestión de colonias felinas, guardería o formación para escolares y asociaciones.

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Arra Experiencias Lingüísticas acerca el aprendizaje del inglés a niños y niñas mediante inmersiones lingüísticas con hablantes nativos en colonias, campamentos y actividades extraescolares. Por su parte, Almendras de Las Pedrosas apuesta por la producción y venta directa de almendra en cáscara de variedades tradicionales, eliminando intermediarios y dando valor al producto local.