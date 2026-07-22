Un gesto sin coste, pero con impacto

Apenas quedan tres días para que las empresas presenten su declaración del Impuesto de Sociedades. Pero, aquellas que no lo hayan hecho hasta ahora, aún tienen de plazo hasta el 25 de julio para reforzar su política de responsabilidad social corporativa mediante un gesto voluntario y sin coste, marcando la casilla Empresa Solidaria.

Esta acción permite a cualquier compañía, independientemente de su tamaño, destinar un porcentaje de este tributo a proyectos para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. En el momento de presentar la declaración, solo hay que marcar la opción disponible en el apartado de fines sociales: la casilla 00073 del modelo 200 o la 069 del modelo 220.

«Es un gesto que no cuesta nada porque no tiene coste ni gasto adicional, pero hace mucho por la gente y por la sociedad en general a la que beneficia. Es una forma de elegir dónde se quiere que vaya el 0,7% del Impuesto de Sociedades», explica Ana Sancho Egido, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, organización sin ánimo de lucro formada por las diez entidades más representativas del ámbito social en la comunidad autónoma, que es la encargada de impulsar la campaña para promocionar la casilla Empresa Solidaria 2026 en territorio aragonés.

Como apunta Sancho, esto no implica pagar más ni recibir menos en la devolución y, sin embargo, contribuye a financiar proyectos sociales que resultan esenciales para las capas más vulnerables de la sociedad. «Es una gran inversión, ya que con muy poco se consigue mucho», opina. Además, los negocios que marcan esta casilla pueden solicitar su Sello Empresa Solidaria, que acredita su compromiso social, añadiendo valor a su marca.

Ya sea para lograr ese valor añadido, por responsabilidad social o por ambas cosas, lo cierto es que, desde que esta iniciativa se puso en marcha en el año 2018, la participación de las empresas aragonesas no ha dejado de crecer. De hecho, en solo dos años, la recaudación de la casilla Empresa Solidaria en la comunidad prácticamente se ha triplicado, pasando de poco más de un millón de euros en 2023 –concretamente, 1.030.014 €- a casi tres millones en 2025 –2.940.492 €-.

Para la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Aragón, este espectacular crecimiento se debe «a un mayor conocimiento por parte de las empresas de que existe esta casilla y a dónde puede ir destinado» el dinero. Sancho cree que las campañas que vienen desplegando están logrando que «poco a poco se empiece a conocer algo que es casi desconocido» por buena parte del tejido empresarial. Y lo compara con la casilla X Solidaria de la declaración del IRPF, «que en un principio era desconocida para la gran mayoría de la ciudadanía», pero hoy en día ya no.

En 2025, más de 8.900 corporaciones aragonesas marcaron la Casilla Empresa Solidaria, incrementando la participación al 18,6% del total de empresas de la comunidad, frente al 16,5% registrado en la campaña anterior. Este aumento supuso un crecimiento interanual del 27,5% en la recaudación, que alcanzó casi once millones de euros –exactamente 10.804.062,52 €-, sumando lo obtenido mediante este tributo a lo logrado a través de la casilla X Solidaria del IRPF.

Esta cantidad permitió desarrollar un total de 433 programas de interés general en Aragón, gestionados por 130 entidades del tercer sector. Entre estas actuaciones hubo una gran diversidad de proyectos dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía y a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.

Personas mayores, con discapacidad o sin hogar, familias con hijos menores y bajos recursos económicos, víctimas de trata y otros muchos colectivos en situación de vulnerabilidad se vieron beneficiados por este gesto solidario de los empresarios aragoneses. Y, todo ello, con una participación que no llega ni al 20%. Solo hay que imaginar «lo que se podría hacer si fueran el 100% de las empresas», se plantea Ana Sancho.

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No hay cálculos oficiales de lo que se podría recaudar en Aragón si todo su tejido empresarial marcase la casilla de fines sociales, pero sí se pueden poner cifras para el conjunto del estado. El año pasado se batió un nuevo máximo histórico, con casi 125 millones de euros recaudados en toda España. Pero, si cada empresa española hubiese destinado en 2025 el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a esta finalidad, la suma hubiera ascendido a 295 millones.