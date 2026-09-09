Cuidar también es innovar

La forma de cuidar a las personas mayores está cambiando. Y hacerlo implica mucho más que incorporar nuevas herramientas o tecnologías: supone revisar cómo acompañamos, cómo lideramos los equipos y, sobre todo, cómo entendemos el buen trato y la autonomía de las personas. Sobre esta transformación girarán las IV Jornadas Especialistas en el Cuidado, que la Fundación Rey Ardid está preparando para el próximo 30 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Personas Mayores.

Bajo el lema de los valores que definen a la entidad —impulsores, flexibles, rigurosos y humanos—, esta nueva edición pondrá el foco en dos cuestiones estrechamente relacionadas: la innovación en la atención y el buen trato a las personas mayores. Una mirada que parte de una convicción: cuidar no significa únicamente atender necesidades, sino generar entornos en los que cada persona pueda seguir tomando decisiones, manteniendo su identidad y desarrollando su proyecto de vida.

La jornada comenzará con una ponencia dedicada al liderazgo y a su papel como motor de transformación de los cuidados. Porque cambiar los modelos de atención requiere también transformar las formas de liderar, acompañar a los equipos y afrontar los retos de un sector en constante evolución.

A continuación, una mesa dinámica permitirá conocer diferentes programas de atención innovadores que se alejan de las concepciones tradicionales de los cuidados. Se explicará cómo funcionan, qué los hace diferentes y, especialmente, qué aportan a la vida cotidiana de las personas mayores. El objetivo es compartir experiencias que ya están abriendo nuevos caminos y generar un espacio de reflexión sobre hacia dónde deben avanzar los cuidados.

El buen trato tendrá también un espacio protagonista. La jornada acogerá la exposición de los pósteres realizados en torno a esta cuestión, cuyos trabajos ganadores serán presentados por sus propios autores. Una oportunidad para visibilizar iniciativas, reflexiones y buenas prácticas que sitúan a la persona en el centro de la atención y para reconocer el trabajo cotidiano de quienes están impulsando una manera diferente de cuidar.

Con esta jornada, la Fundación Rey Ardid quiere contribuir a un debate que trasciende el ámbito profesional: qué modelo de cuidados queremos construir para una sociedad cada vez más longeva. La innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, y el buen trato no puede ser un complemento, sino la base sobre la que se construye cualquier modelo de atención.

Las IV Jornadas Especialistas en el Cuidado se celebrarán el miércoles, 30 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas, en el edificio del Grupo San Valero, en la plaza de Santa Cruz de Zaragoza. Un encuentro dirigido a profesionales y personas interesadas en conocer nuevas formas de entender y transformar los cuidados.