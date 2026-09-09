El derecho a comprender

Aunque todavía queda un largo camino para que este país alcance la plena accesibilidad universal, hoy está un paso más cerca de lograrlo. Ya nadie cuestiona, por ejemplo, que se construyan rampas o ascensores para personas con movilidad reducida. Pero, hasta hace poco, la legislación no había tenido en cuenta que las disfunciones cognitivas deben ser tratadas de la misma forma que el resto.

“Las personas con discapacidad intelectual necesitamos comprender el mundo en el que vivimos. Y eso solo lo podemos hacer si contamos en nuestro día a día con medidas que faciliten nuestro derecho a la accesibilidad cognitiva”, reclama Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión y activista por los derechos del colectivo al que pertenece.

Su reivindicación no ha caído en saco roto. España cuenta con una Ley de Accesibilidad Cognitiva aprobada en 2022, pero desde entonces estaba pendiente su desarrollo. Según el CERMI, la organización que agrupa al movimiento asociativo de la discapacidad, “las bases estaban sentadas, pero se necesitaba un reglamento” que “detallara las obligaciones, los parámetros, los requerimientos, los apoyos y los recursos para implantar lo exigido en la ley”.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó al fin el real decreto que desarrolla aquella norma, que en su día “abrió una puerta que hasta ahora permanecía entornada. Reconoció la accesibilidad cognitiva como derecho, remitiendo su desarrollo efectivo a un reglamento que, ahora sí, traduce ese principio general en obligaciones concretas, sector por sector, dirigidas a velar por que las personas con dificultades de comprensión tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades”, indica Blanca Tejero, codirectora del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), organismo asesor del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que proporciona el entorno, a dominar la comunicación que se mantiene con él y a poder realizar con facilidad las actividades que se desarrollan en el mismo sin ningún tipo de discriminación. Es, además, un derecho llave, ya que facilita el acceso a la plena ciudadanía a las personas con dificultades de comprensión. Y no solo a aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino también con daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral y personas mayores con deterioro cognitivo, analfabetas o extranjeras que no dominan el idioma.

“Si la accesibilidad cognitiva se aplicara de verdad en todos los ámbitos, muchas personas podrían hacer cosas tan cotidianas como entender una carta de la Administración, orientarse en un hospital o realizar un trámite sin depender constantemente de otros. Al final, hablamos de ganar autonomía y de poder tomar decisiones sobre tu propia vida”, explica Ester Híjar, técnica de accesibilidad cognitiva en Plena inclusión Aragón.

Desde el CERMI opinan que el nuevo reglamento abre “la puerta a la autonomía personal a través de algo tan próximo como el estar cómodos y comprendiendo allí donde la vida nos pone o elegimos ponernos”. Aunque admiten que “no es tan exigente y preciso como le gustaría al movimiento asociativo, pero puede ser un buen punto de partida para hablar y actuar en materia de accesibilidad cognitiva”.

El reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deben cumplir todos los agentes públicos y privados. “Se trata de avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas puedan comprender la información, orientarse en los espacios y participar en igualdad de condiciones”, apunta Híjar.

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La norma establece las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida, como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones, procedimientos judiciales, espacios culturales o procesos electorales. Y exige herramientas que faciliten la comprensión, como el lenguaje claro, la lectura fácil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, asimismo, soluciones tecnológicas que mejoren la comunicación, la orientación y la realización de tareas.