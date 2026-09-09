“Recortar en cooperación es no entender nuestra responsabilidad en el mundo”

Enhorabuena por el Premio FAS Día de las Personas Cooperantes 2026. ¿Cómo recibió la noticia?

Me lo comunicó una persona muy querida para mí, Isabel Funes, presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), con quien compartí hace años este camino de la cooperación en el Hermanamiento Zaragoza-León. Su cariño hizo el momento aún más especial. Este ha sido un año complejo para mi familia y recibir un reconocimiento así, en mi tierra y después de más de 25 años trabajando fuera de Aragón, me emocionó profundamente. Lo asumo con gratitud y en nombre de todas las personas, comunidades y organizaciones con las que he tenido el privilegio de caminar. Este premio habla de una trayectoria, pero sobre todo de un camino compartido.

¿Con quién quiere compartir este galardón?

La cooperación es una tarea colectiva. Lo comparto, en primer lugar, con mi familia, que ha sostenido mi trabajo durante tantos años. También con quienes caminaron conmigo, me enseñaron e hicieron posible esta trayectoria. Ninguna transformación importante se construye en soledad. Y, por supuesto, con mis compañeras y compañeros de Nicaragua, que han sido parte esencial de mi vida profesional y personal.

Este es un premio a toda una trayectoria. ¿Cómo empezó la suya?

El movimiento del 0,7% me llevó a preguntarme qué responsabilidad teníamos como sociedad frente a las desigualdades del mundo. En 1995 hice un curso de cooperación con Ecodes y después inicié dos años de voluntariado en Nicaragua. Aquella experiencia convirtió una inquietud en una trayectoria profesional, al principio vinculada a Ecodes y al Hermanamiento, y en una forma de entender la vida. Entré pensando que iba a aportar algo y descubrí que era yo quien recibía mucho más. Nicaragua transformó mi manera de mirar el mundo; ese ha sido el mayor regalo.

Al poco de llegar, ocurrió el huracán Mitch. ¿Qué supuso aquella experiencia?

El Mitch marcó un antes y un después en nuestra manera de mirar el sufrimiento humano. Fue una catástrofe vivida muy de cerca a través de los medios. La sociedad e instituciones aragonesas respondieron con una movilización extraordinaria. El Mitch nos enseñó que la solidaridad debe actuar en la emergencia, pero también permanecer cuando las cámaras se marchan. La cooperación convierte la emoción en compromiso sostenido y en procesos de transformación que perduran más allá del impacto inmediato.

Casi tres décadas después, ¿siguen vivos los vínculos entre Aragón y Nicaragua?

Sí. Algunos existían antes y otros nacieron o se fortalecieron tras el huracán. Con el tiempo se han adaptado a nuevas realidades, y ese es uno de los grandes legados de la cooperación: cuando se construye desde las personas, trasciende los proyectos. Los vínculos no aparecen en los indicadores, pero también forman parte del impacto. El legado del Mitch está en esos lazos que han sobrevivido al tiempo y a la distancia.

¿Y qué hay de su propio vínculo con Nicaragua?

Una parte de mí se quedó allí. Son más de 25 años compartidos con personas que han marcado profundamente mi vida personal y profesional. Otra parte se vino conmigo. Ya no puedo separar Nicaragua de mi propia historia; está en mi forma de entender la vida.

Ha cooperado también en Honduras, Guatemala, Ecuador y Perú y ha sido consultora para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). ¿Hay despilfarro y falta de transparencia en el sector?

La cooperación española tiene sistemas de rendición de cuentas muy exigentes: cada euro debe justificar su destino. Cuando hay mala gestión, debe investigarse y corregirse. Lo preocupante es generalizar casos puntuales para desacreditar a todo un sector sin conocer su complejidad ni el trabajo de miles de profesionales. Cooperar no es despilfarrar: es asumir que nuestro bienestar también depende de que otras personas vivan con dignidad y ejerzan sus derechos.

¿Le duelen los recortes a la cooperación aragonesa?

La cooperación descentralizada debería ser una seña de identidad que Aragón no abandone, sino que fortalezca, modernice y explique mejor a su ciudadanía. Porque cooperar no es dar lo que nos sobra: es asumir nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y, en última instancia, también de una sociedad aragonesa más solidaria, democrática y comprometida. Recortar la cooperación es renunciar a una forma de entender nuestra responsabilidad en el mundo.

Con la solidaridad internacional en cuestión y su financiación en retroceso, ¿puede un premio como este ayudar a reivindicar su valor?

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El premio tiene para mí un significado que va mucho más allá de lo personal. Lo recibo como una oportunidad para reivindicar que la cooperación necesita recursos, pero sobre todo necesita legitimidad social, compromiso político y una ciudadanía que comprenda su importancia.