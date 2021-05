Alberto Rodríguez, el secretario de Organización de Podemos y 'número tres' de la formación, no presentará candidatura para renovar su puesto en la dirección del partido. Justo un mes antes de que los militantes morados elijan a la próxima secretaria general y a su equipo, el diputado canario ha anunciado que "toca cerrar una etapa" y que no formará parte de la cúpula tras la celebración de 'Vistalegre IV', aunque sí mantendrá su escaño en el Congreso.

"Tras estos dos años de dejarme lo más valioso que tengo: la vida, el tiempo y la energía, creo que toca cerrar una etapa. Renuncio a presentarme a las primarias para formar parte de la dirección del partido", ha explicado en un vídeo publicado en las redes sociales. Rodríguez ha dicho que adopta esta decisión "sin dramas" y ha aclarado que nada tiene que ver con que esté siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de atentado a la autoridad al considerarle autor de la patada que recibió un policía el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert.

Cierre de una etapa. Y por supuesto, el elefante en la habitación. pic.twitter.com/xiORRYATof — Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) 13 de mayo de 2021

El pasado martes, la Fiscalía del TS solicitó para Rodríguez una pena de medio año de cárcel y una multa de 180 euros. "Esta decisión no tiene nada que ver con la injusta persecución judicial y policial que sufro", ha asegurado. El dirigente de Podemos, que se ha referido a su investigación como el "elefante en la habitación" al que muchos pueden achacar su paso a un lado, ha afirmado que su voluntad de no concurrir a 'Vistalegre IV' ya era firme antes de recibir la última comunicación judicial.

"Como siempre digo, me podrán juzgar mil veces, me podrán condenar sin pruebas un millón de veces, que va a dar igual. Eso no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para conquistar derechos y libertades", ha sentenciado antes de criticar la "estrategia de criminalización de la protesta" que están empleando con él.

La despedida

La previsiblemente futura líder de Podemos, Ione Belarra, ha agradecido el compromiso de Rodríguez a través de las redes sociales: "Ha sido un honor caminar a tu lado en esta etapa y lo seguirá siendo en la que viene". "Frente a la criminalización siempre estaremos a tu lado", ha asegurado.

Belarra, que se ha presentado a suceder a Pablo Iglesias al frente de la secretaría general de Podemos con el aval de la cúpula, deberá ahora buscar un nuevo secretario de Organización. La salida de Rodríguez de la Ejecutiva deja vacante uno de los puestos clave en cualquier partido. El diputado canario llevaba dos años en el cargo y, anteriormente, había sido ocupado por Pablo Echenique.