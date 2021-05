Després de setmanes donant les dades per a la vacunació, “casualment”, a les 7.45h he rebut un missatge per a vacunar-me a les 9h.

Per favor, que no es deixe en el limbo i sense vacunar a més persones de 73 i 74 anys. I per supost,gràcies als fantàstics sanitaris que m’han atès. pic.twitter.com/0VLukTWiLb