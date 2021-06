El Ministerio de Sanidad ya ha diseñado cómo quiere que sea este verano, aún marcado por el covid pero con las cifras de contagios a la baja y la vacunación al alza. Si la incidencia no es superior a 150, los locales de ocio podrán abrir hasta las dos de la madrugada. En la actualidad Aragón no podría porque supera los 160. Estará permitido que las terrazas se ocupen al 100%, pero siempre que se mantenga una distancia de un metro y medio entre mesas. Solo podrán juntarse diez personas como máximo en el exterior y seis en el interior, con restaurantes y bares no pudiendo superar el 50% de su aforo de puertas para adentro. Y habrá eventos multitudinarios, pero con límites a la cantidad de público permitido en función de la incidencia de cada comunidad.

El Gobierno, que quiere que las normas sean esta vez comunes en toda España, plantea estas medidas en el borrador de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19’, adelantado por ‘La Voz de Galicia’, a cuyo contenido ha tenido acceso El Periódico de Cataluña. El Consejo Interterritorial, que reúne al Ejecutivo y las autonomías, abordará la propuesta en su cita del miércoles, pero el consenso parece ahora mismo difícil. Algunas comunidades consideran que la iniciativa planteada por Sanidad se queda corta y debería ser más restrictiva, mientras que otras creen conveniente abrir más la mano. Hasta ahora, este tipo de medidas habían sido simples recomendaciones, y las autonomías podían o no cumplir con ellas, pero esta vez el planteamiento pasa porque sean obligatorias.

Grandes eventos

El caso más claro es el de los eventos multitudinarios. Aquí, a diferencia de en las otras propuestas, el texto de Sanidad sí contempla que la regulación sea distinta entre los territorios, según su situación epidemiológica. Así, defiende que este tipo de actos no puedan congregar a más de 10.000 personas en las autonomías donde la incidencia acumulada sea de menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes, una situación considerada de nueva normalidad, en la que de momento no se encuentra ningún territorio. En riesgo bajo (entre 25 y 50 casos), el límite se sitúa en 5.000 personas. Y en riesgo medio (entre 50 y 150), en 2.500. Varias comunidades tienen planes menos restrictivos. Galicia, con una incidencia de 69,58 en estos momentos, contempla celebrar grandes actos en julio con un máximo de 10.000 personas. Madrid, cuya incidencia se sitúa en 173,47, pretende acoger el próximo viernes un partido de fútbol amistoso entre España y Portugal, con 22.590 espectadores.

Las autonomías y el ministerio estudiaron este martes el documento en la Comisión de Salud Pública, un organismo de tipo técnico. No hubo acuerdo y se decidió continuar haciendo “nuevas aportaciones” al borrador, explicaron fuentes de Sanidad. El miércoles, durante el Consejo Interterritorial, cita que también servirá para abordar de forma tentativa el fin de las mascarillas en el exterior, las administraciones analizarán estas propuestas con más detenimiento.