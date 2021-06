El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió este lunes en la Santa Sede con el Papa Francisco, en un encuentro en el que estuvo acompañado por el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio.

El presidente gallego, quien manifestó el “inmenso honor” de ser recibido por el Sumo Pontífice como representante de Galicia, le agradeció la oportunidad de hacer un Año Santo bianual: “Es la primera vez en la historia que ocurre y nos llena de esperanza celebrar un Año Santo postpandemia”.

“Esperamos que 2022 sea normal desde el punto de vista sanitario y excepcional en cuanto al número de peregrinos que lleguen a Galicia”, ha apostillado.

Feijóo también ha invitado formalmente al Papa Francisco a peregrinar a Compostela. “Le he informado de la situación de la Comunidad en lo que respecta a la vacunación y le he garantizado que a finales de verano, tendremos unas condiciones de inmunidad importantes, por lo que hacer el Camino es seguro”, ha afirmado el presidente gallego, quien ha recordado el nuevo seguro con el que cuentan los peregrinos y turistas que visiten Galicia: “Es un seguro que garantiza no solo la asistencia sanitaria o la repatriación en caso de fallecimiento, sino la gratuidad de la estancia en el caso de que se tenga que guardar cuarentena”.

Es un honor, como representante de Galicia, ser recibido por una personalidad mundial como Su Santidad el Papa Francisco.



Le he transmitido el profundo agradecimiento del pueblo gallego ante el privilegio de poder celebrar por primera vez en la historia un Año Santo bianual pic.twitter.com/jQFDF8i4MM — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 14 de junio de 2021

“Galicia es una de las regiones europeas más seguras y los datos acreditan que es el territorio de la Península con menos mortalidad por 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia”, ha reiterado. “Peregrinar a Galicia es seguro, hacer el Camino de Santiago es seguro, y yo espero y deseo ver al Papa peregrinando en 2022; sería sin duda la mejor noticia que podrían recibir los gallegos”.

Durante su visita, el presidente de la Xunta le ha regalado al Papa un libro sobre los pazos y jardines gallegos, así como una concha de bronce. “Pensábamos que le gustaría no tener más de lo que obtienen los peregrinos cuando llegan a Santiago: poder pisar una de las conchas que señalan el Camino. Me dio la sensación de que le gustó y espero que pueda pisarlas, claro está”.

“Este Papa conoce a los gallegos y tiene una relación de afectividad con nuestro pueblo”, ha resaltado Feijóo, quien ha explicado que el Sumo Pontífice recuerda a la colectividad gallega en Argentina y su establecimiento en Buenos Aires.

La reunión del presidente de la Xunta con el Papa Francisco propició que Feijóo, quien cogió el primer vuelo en la mañana del domingo, no pudiese acudir a la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los líderes independentistas catalanes, en la que sí participaron varios dirigentes del Partido Popular. En representación del PPdeG, acudió su secretario general, Miguel Tellado.