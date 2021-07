La conclusión que Pablo Casado ha extraído de la crisis de Gobierno es que Pedro Sánchez "no es una buena persona". El líder del PP ha puesto en duda la bondad del jefe del Ejecutivo por la "carnicería" que llevó a cabo el pasado sábado al remodelar su gabinete, dejando fuera a su núcleo más duro de fieles e incluyendo a siete nuevos ministros, "muy verdes y todos a dedo". Además, ha lamentado que la reforma del Consejo de Ministros no haya tocado a los representantes de Unidas Podemos ni sirva tampoco para romper lazos con el independentismo.

"Sánchez no es una buena persona. Ha sido capaz de aniquilar, de hacer una escabechina en su propia gente, a los más diligentes y a los más obedientes que habían cumplido con lo que él les había encargado", ha denunciado Casado en referencia a Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Iván Redondo entre otros. En la clausura de la escuela Miguel Ángel Blanco en Ermua, el líder del PP ha eximido de sus responsabilidades a todos los ministros que han salido del Gobierno y a los que durante muchos meses había atacado. Según ha dicho, ninguno de ellos hizo nada por voluntad propia, sino "porque se lo ordenó Sánchez".

Para Casado, la "carnicería" -palabra con retintín tras la polémica en torno a la recomendación del ministro de Consumo, Alberto Garzón- que llevó a cabo Sánchez al remodelar el Consejo de Ministros demuestra que es "el antilíder, una persona egoísta y cobarde que es capaz de tirar a los suyos por la borda para intentar aligerar algo de peso y mantenerse unos meses más en el poder". En este sentido, ha afeado que el líder del PSOE haya sido capaz de "traicionar a sus propios amigos" que le apoyaron cuando se presentó a las primarias del PSOE. El resumen, por tanto, es que "no es una buena persona", ha insistido.

¿Y Podemos?

Lo que también ha molestado a Casado es que, cambiando hasta siete ministros socialistas, Sánchez no haya tocado a la parte de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, negoció con el jefe del Ejecutivo que la crisis de Gobierno no afectaría a los morados. Así, el líder del PP le ha reprochado que haya mantenido "toda la radicalidad" en el Consejo de Ministros, dejando claro que no es un Gobierno "unido", sino "confederal".

"Hemos cambiado las marionetas, pero mantenemos al que las mueve", ha continuado en sus reproches, señalando que Gabriel Rufián, Quim Torra, Pere Aragonès o los dirigentes de EH Bildu siguen marcando la línea de actuación del Gobierno de coalición. Como ya hizo el pasado sábado, Casado ha concluido reivindicando que "el problema" es Sánchez y solo se solucionará si disuelve las Cortes y convoca elecciones.